ہالی ووڈ اداکارہ بلیک لائیولی نے ہدایتکار پر جنسی ہراسانی کا مقدمہ دائر کردیا

ہالی ووڈ اداکارہ اور مشہور اداکارہ ریان رینالڈ کی اہلیہ بلیک لائیولی نے اپنے ساتھی اداکار اور ہدایت کار جسٹن بیلڈونی پر جنسی ہراسانی کا مقدمہ دائر کیا ہے۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق اداکارہ کی جانب سے فلم کے ہدایتکار پر جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کے الزامات عاید کیے گئے ہیں۔

اداکارہ نے مقدمے میں فلم پروڈکشن کے دوران ہدایت کار جسٹن بیلڈونی کے مبینہ رویے اور حرکات سے متعلق کئی سنگین الزامات لگائے ہیں۔

واضح رہے کہ بلیک لائیولی رواں سال ریلیز ہونے والی ہالی ووڈ فلم (It Ends with Us) میں کام کررہی تھی، جس کی شوٹنگ کے دوران تعلقات خراب ہونے کے کچھ ماہ بعد اب اس مقدمے کی خبر سامنے آئی ہے۔

دوسری جانب جسٹن بیلڈونی کے وکیل نے مقدمے کے جواب میں الزامات کو جھوٹا اور قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اداکارہ نے فلم کی شوٹنگ چھوڑنے اور پروموشن نہ کرنے کی دھمکی دی تھی، جس کی وجہ سے فلم کی ریلیز پر بھی اثر پڑا۔