بابراعظم کے والد بیٹے کی ناقص کارکردگی پر تنقید برداشت نہ کر سکے

قومی ٹیم کے سابق کپتان بابر اعظم کے والد اعظم صدیقی نے سابق کرکٹرز کو متنبہ کیا ہے کہ اپنے الفاظ کا چناؤ ٹھیک رکھیں اگر پلٹ کر کسی نے جواب دیا تو شاید وہ برداشت نہ کر پائیں۔

سماجی رابطے کے پلیٹ فارم انسٹاگرام پر بابر اعظم کی تصویر کے ساتھ ایک پوسٹ میں انہوں نے لکھا ’Boss is ALways RiGHT آئی سی سی کی ٹوئنٹی 20 آف دا ائیر ٹیم کا رُکن اور کیپ ملنے کے باوجود ڈراپ ہو اکوئی بات نہیں نیشنل ٹی 20 میں اور پی ایس ایل میں انشاء اللہ پرفام کر کے جلد دوبارہ آجائے گا ٹیم میں ‘۔

انہوں نے لکھا ’جو محترم بہت بڑےسابقہ کھلاڑی ہیں اُن سے درخواست ہے کہ اپنے الفاظ کا چناو ٹھیک رکھیں اگر پلٹ کر کسی نے جواب دیا تو شائد وہ برداشت نہ کر پائیں آپ ماضی ہیں اور دوبارہ نہ کبھی کھیلیں گے‘۔

انہوں نے کہا ’کچھ لوگ کہتے ہیں کہ باپ زیادہ بولتا ہے تو حضور میں ہی اُس کا پہلا اور آخری کوچ، اسپوک پرسن، مینٹور اور دنیا میں سب سے خیر خواہ اور باپ ہوں تو جن کے نہیں یا اس قابل نہیں وہ صبر کریں اور کرکٹ سے پیار کرنے والوں سےدرخواست ہے جو چیخ و پکار برپا کیےہوئےہیں دن رات اُن کی بات سُنے سے پہلے ان کی اپنے دور میں کیا کارکردگی ہے پی سی بی کی ویب سائیڈ پر ایک دفعہ دیکھ لیا کریں باقی عقل مندوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ پاکستان زندہ باد‘۔

واضح رہے نیوزی لینڈ ٹور کے لیے اعلان کیے گئے ٹی 20 اسکواڈ سے بابر اعظم کو ڈراپ کیا گیا ہے۔