اکشے کمار پنجابی بولنے کے شوقین، کرن جوہر کا انکشاف

مشہور فلم ساز کرن جوہر، جو اپنے پروڈکشن ہاؤس دھرما پروڈکشنز کے تحت اپنی پہلی پنجابی فلم “اکال” بنانے کی تیاری کر رہے ہیں، انہوں نے حال ہی میں اکشے کمار کی پنجابی بولنے کی ایک دلچسپ عادت کے بارے میں ایک مزاحیہ واقعہ شیئر کیا۔

کرن نے ہنستے ہوئے بتایا کہ جب بھی اکشے کمار کو پروڈیوسر اپوروا مہتا سے کوئی بات چھپانی ہوتی ہے، تو وہ فوراً پنجابی میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ان کی ایک منفرد عادت بن چکی ہے، جو ان کے کام کے تعلقات میں ہلکا پھلکا اور خوشگوار رنگ بھر دیتی ہے۔

کرن جوہر نے مزید کہا کہ بالی ووڈ میں پنجابی اثر و رسوخ ہمیشہ سے بہت گہرا رہا ہے، منموہن دیسائی، یش چوپڑا اور جے اوم پرکاش جیسے کئی نامور پروڈیوسرز اور ہدایتکار پنجاب سے تعلق رکھتے تھے۔

انہوں نے مزید کہا کہ چاہے وہ منموہن دیسائی کا سیٹ ہو، یش چوپڑا کا سیٹ ہو، یا جے اوم پرکاش کا سیٹ ہو، سبھی پنجابی میں بات کیا کرتے تھے، ہیرو پنجابی ہوتا تھا اور ہیروئن جنوبی ہندوستان سے تعلق رکھتی تھی، یہ تقریباً ایک طے شدہ فارمولہ بن چکا تھا۔

کرن جوہر کی ذاتی یادیں

اپنے خاندانی پس منظر پر بات کرتے ہوئے کرن جوہر نے کہا کہ میرے والد صبح کے وقت فلم ڈسٹریبیوٹرز سے پنجابی میں بات کرتے تھے، اس لیے میں پنجابی اچھی طرح جانتا تھا لیکن میرا مسئلہ تب ہوتا تھا جب میری ماں جاگتی اور سندھی میں بات کرنا شروع کر دیتی، تب میں الجھن کا شکار ہو جاتا تھا لیکن پنجابی مجھے مکمل طور پر سمجھ آتی ہے۔

پنجابی فلم “اکال” کے لیے جوش و خروش

کرن جوہر نے اپنی پہلی پنجابی فلم “اکال” کے بارے میں بے حد جوش کا اظہار کیا، جو مشہور پنجابی اداکار گپی گریوال کے مرکزی کردار میں ہے۔

18 مارچ کو فلم کے ٹریلر لانچ کے دوران کرن نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جیسے فلم جیری میگوائر میں کہا گیا تھا، ‘You had me at Hello’، اسی طرح میں کہوں گا کہ مجھے گپی گریوال کے نام پر ہی فلم پسند آگئی۔

یہ فلم 10 اپریل کو سینما گھروں کی زینت بنے گی اور ہندی اور پنجابی دونوں زبانوں میں ریلیز کی جائے گی۔

یہ دھرما پروڈکشنز کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگی کیونکہ یہ ان کی پنجابی فلم انڈسٹری میں پہلی انٹری ہوگی۔