وقت آ گیا ہے، مودی اپنی ناکامی تسلیم کریں اور اقتدار چھوڑ دیں: راہول گاندھی

راہول گاندھی نے مودی پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرمپ کے 50 فیصد ٹیرف کے بعد اب وقت ہے کہ مودی اقتدار چھوڑ دیں۔

بھارتی میڈیا کے مطابق کانگریس لیڈر راہول گاندھی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھارت پر عائد کیے گئے 50 فیصد اضافی ٹیرف کو بھارت کے لیے شرمندگی قرار دیتے ہوئے وزیراعظم نریندر مودی کو کمزور اور ناکام حکمران قرار دیا ہے۔

راہول نے سوشل میڈیا پر اپنی ٹویٹ میں کہا کہ مودی حکومت کی کمزوری کی وجہ سے بھارت کو سخت اقتصادی دباؤ کا سامنا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ مودی اقتدار چھوڑ کر عوام کو نئی قیادت دیں۔

راہول گاندھی نے ٹویٹ میں لکھا کہ “ٹرمپ کا 50 فیصد ٹیرف بھارت کے ساتھ اقتصادی بلیک میلنگ ہے۔ مودی صاحب، عوام کے مفادات کو نظر انداز کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اقتدار چھوڑیں اور ملک کو سنوارنے کا موقع دیں۔”

راہول گاندھی کے علاوہ دیگر اپوزیشن رہنماؤں نے بھی مودی کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم ٹرمپ کو جواب دینے کے بجائے کہیں چھپ کر بیٹھے ہیں اور امریکا ٹیرف پر ٹیرف عائد کیے جا رہا ہے۔


سلیکشن کمیشن کے رکن اسد شفیق کو ایک اور اہم ذمہ داری سونپ دی گئی
بنگلا دیش: عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان، طلبہ کا جشن
ٹرمپ کی ٹیرف دھمکیاں، بھارتی اسٹاک مارکیٹس کریش
صدر ٹرمپ کی اسرائیلی قبضے پر خاموش حمایت
اسرائیل غزہ جنگ سے فلسطینیوں کو بھوکا مارنا چاہتا ہے: مصری صدر
حماس نے غزہ کی آئندہ حکومت سے لاتعلقی کا اعلان کر دیا
پی او آر کارڈ ہولڈرز افغان شہریوں کو انخلا کی حتمی ڈیڈ لائن جاری
آدھے سے زیادہ بیوروکریٹس نے پرتگال میں جائیدادیں خرید لیں، وزیر دفاع
پاک فوج نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی صدارت کی خبروں کی تردید کر دی
۔59سالہ ڈاکٹر ذاکر نائیک نے بنجی جمپنگ کرکے سب کو حیران کر دیا
صبا قمر کی اسپتال میں داخلے کی وجہ سامنے آ گئی
محمد سراج نے ڈیل اسٹین کی پیشگوئی درست ثابت کر دی
بھارت کی انگلینڈ کے خلاف پانچویں ٹیسٹ میں بڑی کامیابی
بابراعظم کی ٹی 20 اسکواڈ میں ممکنہ واپسی
صدر، وزیراعظم اور وزیراعظم آزاد کشمیر کا کشمیری عوام سے یکجہتی کا اعادہ
پاک بحریہ کے سربراہ کو ترکیہ میں اعلیٰ عسکری اعزاز سے نواز دیا گیا





جنگِ عظیم دوم میں ڈوبنے والے متعدد جہازوں کی نئی تصاویر جاری
امریکا: کتے نے بوتلوں سے ڈھکن ہٹانے کا انوکھا ریکارڈ بنا ڈالا
9 وولٹ بیٹری ذائقے والے چپس متعارف — ایک کمپنی کا انوکھا اقدام
چوسنیوں کا رجحان بڑوں میں عام ہوتا جا رہا ہے — چین
چند ممالک کے عجیب و غریب قوانین — رپورٹ
بچےکا ویزا نہ ہونے پر والدین اسے ائیرپورٹ پر اکیلا چھوڑ کر طیارے پر چلےگئے
پیرس میں 50 سال سے اخبار بیچنے والے پاکستانی کو فرانس کا اعلیٰ سول اعزاز دینے کا اعلان
