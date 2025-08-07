تازہ تر ین
شوبز, پاکستان

علی رضا نے انمول بلوچ سے شادی کی خبروں پر خاموشی توڑ دی

شوبز انڈسٹری کے تیزی سے ابھرتے ہوئے اداکار علی رضا نے اداکارہ انمول بلوچ سے شادی کی خبروں پر خاموشی توڑ دی۔

علی رضا اور اداکارہ  انمول بلوچ نجی ٹی وی چینل سے نشر ہونے والے ایک ڈرامے میں ایک ساتھ نظر آئے۔

اسکرین پر دونوں کو جوڑی کو اس قدر پسند کیا گیا ہے کہ دونوں کے درمیان شادی کی خبریں گردش کرنے لگیں۔

یہ بھی پڑھیں

اداکار نے حال ہی میں ایک انٹرویو دیا جس دوران ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا وہ انڈسٹری میں شادی کریں گے یا نہیں؟

اس کے جواب میں علی رضا نے کہا کہ اس کا انحصار اس وقت کے حالات  پر ہوگا لیکن ابھی انڈسٹری میں شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔

انہوں نے کہا کہ میں کسی کے ساتھ بھی تعلق میں نہیں ہوں، انمول میری بہت اچھی دوست ہے اور میرا انمول سے شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔


اہم خبریں
سلیکشن کمیشن کے رکن اسد شفیق کو ایک اور اہم ذمہ داری سونپ دی گئی
بنگلا دیش: عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان، طلبہ کا جشن
ٹرمپ کی ٹیرف دھمکیاں، بھارتی اسٹاک مارکیٹس کریش
صدر ٹرمپ کی اسرائیلی قبضے پر خاموش حمایت
اسرائیل غزہ جنگ سے فلسطینیوں کو بھوکا مارنا چاہتا ہے: مصری صدر
حماس نے غزہ کی آئندہ حکومت سے لاتعلقی کا اعلان کر دیا
پی او آر کارڈ ہولڈرز افغان شہریوں کو انخلا کی حتمی ڈیڈ لائن جاری
آدھے سے زیادہ بیوروکریٹس نے پرتگال میں جائیدادیں خرید لیں، وزیر دفاع
پاک فوج نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی صدارت کی خبروں کی تردید کر دی
۔59سالہ ڈاکٹر ذاکر نائیک نے بنجی جمپنگ کرکے سب کو حیران کر دیا
صبا قمر کی اسپتال میں داخلے کی وجہ سامنے آ گئی
محمد سراج نے ڈیل اسٹین کی پیشگوئی درست ثابت کر دی
بھارت کی انگلینڈ کے خلاف پانچویں ٹیسٹ میں بڑی کامیابی
بابراعظم کی ٹی 20 اسکواڈ میں ممکنہ واپسی
صدر، وزیراعظم اور وزیراعظم آزاد کشمیر کا کشمیری عوام سے یکجہتی کا اعادہ
پاک بحریہ کے سربراہ کو ترکیہ میں اعلیٰ عسکری اعزاز سے نواز دیا گیا





دلچسپ و عجیب
انگلینڈ میں شمالی یارکشائر میں ایک گھر سے 22 انچ لمبا چوہا برآمد
کیرئیر کے آغاز میں کاسٹنگ کاؤچ کا سامنا کرنا پڑا، حفصہ بٹ
جنگِ عظیم دوم میں ڈوبنے والے متعدد جہازوں کی نئی تصاویر جاری
امریکا: کتے نے بوتلوں سے ڈھکن ہٹانے کا انوکھا ریکارڈ بنا ڈالا
9 وولٹ بیٹری ذائقے والے چپس متعارف — ایک کمپنی کا انوکھا اقدام
چوسنیوں کا رجحان بڑوں میں عام ہوتا جا رہا ہے — چین
چند ممالک کے عجیب و غریب قوانین — رپورٹ
بچےکا ویزا نہ ہونے پر والدین اسے ائیرپورٹ پر اکیلا چھوڑ کر طیارے پر چلےگئے
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain