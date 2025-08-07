تازہ تر ین
شوبز

آئمہ بیگ کے عروسی جوڑے کی حیران کردینے والی قیمت جانیے

پاکستان کی معروف گلوکارہ آئمہ بیگ کے عروسی جوڑے کی قیمت سامنے آگئی۔

گزشتہ روز گلوکارہ آئمہ بیگ نے  اپنے دوست زین احمد سے شادی کی تصدیق کی تھی اور  آئمہ نے سوشل میڈیا پر شادی کی خوبصورت تصاویر بھی شیئر کی تھیں۔

 تصاویر میں آئمہ بیگ کو  خوبصورت آئیوری ( ivory) رنگ کے عروسی  جوڑے میں دیکھا گیا جس پر انہوں نے گہرے سبز رنگ کا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔

گلوکارہ کے عروسی جوڑے پر کیا گیا  ہلکا  میک اپ اور نازک سی جیولری دلہن کی تیاری کو چار چاند لگارہے تھے۔

 دوسری جانب ان کے دلہا زین احمد نے سفید رنگ کی سادہ شیروانی زیب تن کی۔

آئمہ بیگ نے عروسی لباس کیلئے  معروف فیشن ڈیزائنر حسین ریہار  کے جوڑے کا انتخاب کیا تھا جس کی قیمت ویب سائٹ کے مطابق (280  امریکی ڈالر) یعنی  7 لاکھ 91 ہزار  سے زائد پاکستانی روپےہے۔

لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ آئمہ بیگ نے معروف ڈیزائنر کے جوڑے کو کسٹمائز کروایا ہوا ہے کیوں کہ ویب سائٹ پر موجود جوڑے پر ماڈل آئیوری رنگ کا دوپٹہ پہنے ہوئے ہے جب کہ آئمہ نے  سبز دوپٹے کا انتخاب کیا تھا۔

سوشل میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈیزائنر کا اوریجنل دوپٹہ ہٹائے جانے اور پھر  کسٹمائز کیے گئے دوپٹے کے ساتھ آئمہ بیگ کے عروسی جوڑے کی قیمت 6 لاکھ 75ہزار پاکستانی روپے ہے۔

زین احمد کا پس منظر

میڈیا رپورٹس کے مطابق زین احمد کا تعلق لاہور سے ہے ، انہوں نے 2018 میں اپنے برانڈ کی بنیاد رکھی تھی۔

زین احمد ایک مشہور فیشن برانڈ کے مالک ہیں، اس فیشن برانڈ کے تحت خواتین اور مردوں کے ملبوسات ڈیزائن کیے جاتے ہیں جس کے ملبوسات بالی وڈ ہدایتکار و پروڈیوسر کرن جوہر، ریپر فرینچ مونٹانا اور اوسکر انعام یافتہ رض احمد بھی پہن چکے ہیں۔

آئمہ بیگ نے 2021 میں اداکار شہباز شگری سے منگنی کی تھی تاہم ایک سال بعد ہی گلوکارہ نے شہباز سے تعلق ختم ہونے کا باضابطہ اعلان کردیا تھا۔


اہم خبریں
سلیکشن کمیشن کے رکن اسد شفیق کو ایک اور اہم ذمہ داری سونپ دی گئی
بنگلا دیش: عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان، طلبہ کا جشن
ٹرمپ کی ٹیرف دھمکیاں، بھارتی اسٹاک مارکیٹس کریش
صدر ٹرمپ کی اسرائیلی قبضے پر خاموش حمایت
اسرائیل غزہ جنگ سے فلسطینیوں کو بھوکا مارنا چاہتا ہے: مصری صدر
حماس نے غزہ کی آئندہ حکومت سے لاتعلقی کا اعلان کر دیا
پی او آر کارڈ ہولڈرز افغان شہریوں کو انخلا کی حتمی ڈیڈ لائن جاری
آدھے سے زیادہ بیوروکریٹس نے پرتگال میں جائیدادیں خرید لیں، وزیر دفاع
پاک فوج نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی صدارت کی خبروں کی تردید کر دی
۔59سالہ ڈاکٹر ذاکر نائیک نے بنجی جمپنگ کرکے سب کو حیران کر دیا
صبا قمر کی اسپتال میں داخلے کی وجہ سامنے آ گئی
محمد سراج نے ڈیل اسٹین کی پیشگوئی درست ثابت کر دی
بھارت کی انگلینڈ کے خلاف پانچویں ٹیسٹ میں بڑی کامیابی
بابراعظم کی ٹی 20 اسکواڈ میں ممکنہ واپسی
صدر، وزیراعظم اور وزیراعظم آزاد کشمیر کا کشمیری عوام سے یکجہتی کا اعادہ
پاک بحریہ کے سربراہ کو ترکیہ میں اعلیٰ عسکری اعزاز سے نواز دیا گیا





دلچسپ و عجیب
انگلینڈ میں شمالی یارکشائر میں ایک گھر سے 22 انچ لمبا چوہا برآمد
کیرئیر کے آغاز میں کاسٹنگ کاؤچ کا سامنا کرنا پڑا، حفصہ بٹ
جنگِ عظیم دوم میں ڈوبنے والے متعدد جہازوں کی نئی تصاویر جاری
امریکا: کتے نے بوتلوں سے ڈھکن ہٹانے کا انوکھا ریکارڈ بنا ڈالا
9 وولٹ بیٹری ذائقے والے چپس متعارف — ایک کمپنی کا انوکھا اقدام
چوسنیوں کا رجحان بڑوں میں عام ہوتا جا رہا ہے — چین
چند ممالک کے عجیب و غریب قوانین — رپورٹ
بچےکا ویزا نہ ہونے پر والدین اسے ائیرپورٹ پر اکیلا چھوڑ کر طیارے پر چلےگئے
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain