کیرئیر کے آغاز میں کاسٹنگ کاؤچ کا سامنا کرنا پڑا، حفصہ بٹ

پاکستانی اداکارہ اور ماڈل حفصہ بٹ نے شوبز انڈسٹری میں ہراسانی کا انکشاف کر دیا۔

اداکارہ حفصہ بٹ نے ایک حالیہ انٹرویو میں شوبز انڈسٹری میں پیش آنے والے ایک ناخوشگوار واقعے سے پردہ اٹھایا ہے۔ اداکارہ نے انکشاف کیا کہ کیرئیر کے آغاز میں انہیں کاسٹنگ کاؤچ کا سامنا کرنا پڑا، جب ایک پروڈیوسر نے انہیں مرکزی کردار کے بدلے میں ان سے ذاتی فائدے کی بات کی۔

حفصہ کے مطابق ایک پروڈیوسر نے انہیں وائس نوٹ کے ذریعے پوچھا کہ کیا انہوں نے کبھی مرکزی کردار ادا کیا ہے، اور جب انہوں نے انکار کیا تو پروڈیوسر نے کہا کہ اگر وہ مرکزی کردار آفر کریں تو اس کا کچھ فائدہ پروڈیوسر کو بھی ہونا چاہیے۔

جب اداکارہ نے وضاحت مانگی تو انہیں ایک غیر مناسب پیغام موصول ہوا، جس کے بعد انہوں نے مذکورہ شخص کو بلاک کر دیا۔

حفصہ نے بتایا کہ اگلے روز انہیں کسی اور نمبر سے کال موصول ہوئی جس میں پروڈیوسر نے وضاحت دی کہ وہ بات ان کے لیے نہیں تھی۔ حفصہ نے یہ واقعہ اپنی کولیگ سے شیئر کیا، جس نے بتایا کہ شوبز میں یہ سب معمول کی بات سمجھی جاتی ہے۔

اداکارہ کا کہنا ہے کہ چند سال بعد اس پروڈیوسر سے دوبارہ ملاقات ہوئی، جو ایک عام سی ملاقات رہی تاہم یہ واقعہ ان کیلئے انتہائی خوفناک تجربہ رہا۔


