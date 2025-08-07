بلاول بھٹو سے امریکی اعلیٰ عہدیدار کی ملاقات

بلاول بھٹو سے امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سینئر ڈائریکٹر کی ملاقات، دوطرفہ تعاون پر تبادلہ خیالپاکستان پیپلزپارٹی (پی پی پی) کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سینئر ڈائریکٹر سمیت دیگر عہدیداروں نے ملاقات کی جہاں علاقائی سلامتی، تجارتی اور سفارتی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
چیئرمین پی پی پی بلاول بھٹو زرداری سے امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سینئر ڈائریکٹر رکی گل نے زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات کی جہاں سابق وزیرخارجہ بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری، سینیٹر شیری رحمان اور امریکی ناظم الامور نٹالی بیکر اور دیگر بھی موجود تھے۔
چیئرمین پی پی پی بلاول بھٹو زرداری اور امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل میں جنوبی و وسطی ایشیا کے امور کے سینئر ڈائریکٹر رکی گل کے درمیان دوطرفہ تعلقات کے فروغ پر بات چیت ہوئی۔
ملاقات میں دونوں رہنماؤں کے درمیان علاقائی سلامتی، تجارتی اور سفارتی تعاون کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال ہوا۔
اس موقع پر بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاک-بھارت جنگ بندی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کردار ناقابل فراموش تھا، صدر ٹرمپ کی امن کے لیے کی گئی کوششیں بین الاقوامی سطح پر تسلیم کی جانی چاہئیں اور وہ نوبل امن انعام کے حق دار ہیں.
بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان اور امریکا کے درمیان حالیہ تجارتی معاہدوں کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ پاکستان عالمی برادری کے ساتھ تجارتی تعاون بڑھانے کا خواہاں ہے۔
انہوں نے کہا کہ امریکا کے ساتھ ہونے والے حالیہ تجارتی معاہدے خطے میں ترقی و خوش حالی کا نیا باب کھول سکتے ہیں۔
امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل میں جنوبی و وسطی ایشیا کے امور کے سینئر ڈائریکٹر رکی گل نے چیئرمین پی پی پی بلاول بھٹو زرداری کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور امریکا کی جانب سے ہر سطح پر پاکستان سے تعاون بڑھانے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔