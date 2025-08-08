شوبز

معروف بھارتی اداکارہ کے بھائی کو سرعام قتل کردیا گیا

بالی ووڈ کی مشہور اداکارہ ہما قریشی کے چچا زاد بھائی آصف قریشی کو ان کے گھر کے باہر قتل کردیا گیا۔

بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق جمعرات کی رات دہلی کے نظام الدین علاقے میں پارکنگ کے تنازع پر اداکارہ ہما قریشی کے چچا زاد بھائی آصف قریشی کو چاقو مار کر قتل کیا گیا۔ یہ واقعہ رات تقریباً 11 بجے کے قریب  پیش آیا جب آصف نے اپنے دو پڑوسی لڑکوں سے ان کے گھر کے سامنے کھڑی اسکوٹر ہٹانے کے لیے کہا۔

پولیس کے مطابق 19 سالہ اُجوال اور 18 سالہ گوتم نامی ملزمان نے بدکلامی کے بعد واپس آ کر آصف پر تیز دھار ہتھیار، ممکنہ طور پر چاقو سے حملہ کیا۔ آصف کو فوری طور پر اسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔

عینی شاہدین اور سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق جھگڑے کے دوران ایک ملزم نے آصف کو گریبان سے پکڑ کر سینے پر وار کیا۔

اس دوران آصف کی اہلیہ، سَیناز قریشی اپنے شوہر کو بچانے کی کوشش کرتی رہی تاہم پڑوسی نوجوانوں نے سرعام گھر کے باہر ہما قریشی کے کزن کو قتل کیا اور فرار ہوگئے۔

پولیس نے واقعہ کے بعد دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور آلہ قتل برآمد کر لیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ملزمان اور آصف قریشی کے درمیان پہلے بھی بائیک پارکنگ کے مسئلے پر تنازعات ہو چکے تھے۔


اہم خبریں
۔200 کے بجائے بجلی کے 300 یونٹس تک پروٹیکٹڈ شرح میں لانے کی تجویز
سکیورٹی فورسز نے لاہور کے قریب بھارتی ڈرون مارگرایا
کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشترعلاقوں میں موبائل انٹرنیٹ ڈیٹا سروس تیسرے روز بھی معطل
پی ٹی آئی کو بڑا دھچکا؛ قومی اسمبلی سے تین اہم عہدے اور کمیٹیوں کی رکنیت واپس لے لی گئی
پاکستان کرکٹ بورڈ نے حیدر علی کو معطل کردیا
بھارت کے 11 ریسلرز کو دھوکا دہی پر معطل کردیا گیا
جنگ بندی پیوٹن پر منحصر: ٹرمپ
ملک میں تیز بارش کی پیش گوئی
غزہ میں 197 بھوک سے شہید
میجر طفیل شہید کو خراجِ عقیدت
سلیکشن کمیشن کے رکن اسد شفیق کو ایک اور اہم ذمہ داری سونپ دی گئی
بنگلا دیش: عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان، طلبہ کا جشن
ٹرمپ کی ٹیرف دھمکیاں، بھارتی اسٹاک مارکیٹس کریش
صدر ٹرمپ کی اسرائیلی قبضے پر خاموش حمایت
اسرائیل غزہ جنگ سے فلسطینیوں کو بھوکا مارنا چاہتا ہے: مصری صدر
حماس نے غزہ کی آئندہ حکومت سے لاتعلقی کا اعلان کر دیا





دلچسپ و عجیب
۔20 سالہ نوجوان نے 400 افراد کے ساتھ نیا ملک قائم کرلیا
چیٹ جی پی ٹی نیا ورژن، نوکریوں کا خطرہ
انگلینڈ میں شمالی یارکشائر میں ایک گھر سے 22 انچ لمبا چوہا برآمد
کیرئیر کے آغاز میں کاسٹنگ کاؤچ کا سامنا کرنا پڑا، حفصہ بٹ
جنگِ عظیم دوم میں ڈوبنے والے متعدد جہازوں کی نئی تصاویر جاری
امریکا: کتے نے بوتلوں سے ڈھکن ہٹانے کا انوکھا ریکارڈ بنا ڈالا
9 وولٹ بیٹری ذائقے والے چپس متعارف — ایک کمپنی کا انوکھا اقدام
چوسنیوں کا رجحان بڑوں میں عام ہوتا جا رہا ہے — چین
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain