کھیل

ویرات کوہلی کی نئی تصویر سے مداح پریشان

بھارتی کرکٹ اسٹار ویرات کوہلی کی نئی تصویر نے سوشل میڈیا پر مداحوں کو حیران کردیا۔

36 سالہ کوہلی ٹیسٹ اور ٹی 20 فارمیٹ سے ریٹائر ہو چکے ہیں تاہم وہ اب بھی بھارت کی ون ڈے کرکٹ ٹیم کا حصہ ہیں، انہوں نے آخری بار بھارت کی نمائندگی چیمپئنز ٹرافی میں کی تھی۔

بھارتی نژاد کاروباری شخصیت شاش نے لندن میں کوہلی کے ساتھ لی گئی ایک تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی ہے۔

اس تصویر میں ویرات کوہلی نے ڈارک گرے زِپ اپ ہُوڈی، لائٹ گرے ٹی شرٹ اور ڈارک بلیو جوگرز پہن رکھے ہیں۔ شاش نے اس تصویر کے کیپشن میں لکھا کہ ’’ڈونٹ نیڈ کیپشن… ود دی کنگ کوہلی‘‘۔

تاہم اس تصویر میں جس بات نے مداحوں کو اپنی جانب متوجہ کیا وہ کوہلی کی داڑھی کا رنگ ہے جس میں انکے بال کافی سفید نظر آرہے ہیں۔

یہ تصویر ایسے وقت سامنے آئی ہے جب حال ہی میں کوہلی نے ایک تقریب میں انکشاف کیا تھا کہ وہ باقاعدگی سے اپنی داڑھی پر رنگ کرتے ہیں۔


اہم خبریں
۔200 کے بجائے بجلی کے 300 یونٹس تک پروٹیکٹڈ شرح میں لانے کی تجویز
سکیورٹی فورسز نے لاہور کے قریب بھارتی ڈرون مارگرایا
کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشترعلاقوں میں موبائل انٹرنیٹ ڈیٹا سروس تیسرے روز بھی معطل
پی ٹی آئی کو بڑا دھچکا؛ قومی اسمبلی سے تین اہم عہدے اور کمیٹیوں کی رکنیت واپس لے لی گئی
پاکستان کرکٹ بورڈ نے حیدر علی کو معطل کردیا
بھارت کے 11 ریسلرز کو دھوکا دہی پر معطل کردیا گیا
جنگ بندی پیوٹن پر منحصر: ٹرمپ
ملک میں تیز بارش کی پیش گوئی
غزہ میں 197 بھوک سے شہید
میجر طفیل شہید کو خراجِ عقیدت
سلیکشن کمیشن کے رکن اسد شفیق کو ایک اور اہم ذمہ داری سونپ دی گئی
بنگلا دیش: عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان، طلبہ کا جشن
ٹرمپ کی ٹیرف دھمکیاں، بھارتی اسٹاک مارکیٹس کریش
صدر ٹرمپ کی اسرائیلی قبضے پر خاموش حمایت
اسرائیل غزہ جنگ سے فلسطینیوں کو بھوکا مارنا چاہتا ہے: مصری صدر
حماس نے غزہ کی آئندہ حکومت سے لاتعلقی کا اعلان کر دیا





دلچسپ و عجیب
۔20 سالہ نوجوان نے 400 افراد کے ساتھ نیا ملک قائم کرلیا
چیٹ جی پی ٹی نیا ورژن، نوکریوں کا خطرہ
انگلینڈ میں شمالی یارکشائر میں ایک گھر سے 22 انچ لمبا چوہا برآمد
کیرئیر کے آغاز میں کاسٹنگ کاؤچ کا سامنا کرنا پڑا، حفصہ بٹ
جنگِ عظیم دوم میں ڈوبنے والے متعدد جہازوں کی نئی تصاویر جاری
امریکا: کتے نے بوتلوں سے ڈھکن ہٹانے کا انوکھا ریکارڈ بنا ڈالا
9 وولٹ بیٹری ذائقے والے چپس متعارف — ایک کمپنی کا انوکھا اقدام
چوسنیوں کا رجحان بڑوں میں عام ہوتا جا رہا ہے — چین
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain