مقبوضہ کشمیر میں آپریشن، 2 بھارتی فوجی ہلاک

مقبوضہ جموں و کشمیر کے ضلع کلگام میں 10 روز گزر جانے کے باوجود مسلسل محاصرہ اور ملٹری آپریشن جاری ہے۔

کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ضلع کلگام میں قابض بھارتی افواج کا جاری ملٹری آپریشن شدت اختیار کر گیا۔ شدید گولہ باری اور فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔

بھارتی فورسز نے علاقے میں ہیلی کاپٹرز، ڈرونز، پیراملٹری فورسز اور پیرا کمانڈوز سمیت بھاری نفری تعینات کر رکھی ہے۔

مسلسل 10 روز سے جاری محاصرے کے باعث خوراک، ادویات اور دیگر بنیادی اشیائے ضروریہ کی شدید قلت نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔

اس آپریشن میں اب تک 6 بھارتی فوجیوں کو شدید زخمی حالت میں اسپتال لانے کی تصدیق کی گئی ہے جب کہ اصل تعداد کہیں زیادہ ہے۔

بھارتی فوج کے ترجمان نے یہ تصدیق بھی کی ہے کہ زخمی اہلکاروں میں سے دو نے علاج کے دوران اسپتال میں دم توڑ دیا جب کہ مزید 2 کی حالت نازک ہے۔

یاد رہے کہ اس آپریشن میں اب تک دو کشمیری نوجوانوں کو بھی شہید کیا جا چکا ہے۔


اہم خبریں
ٹرمپ نے آذربائیجان اور آرمینیا میں امن معاہدہ کرا کے جنگ رکوا دی
غزہ پر قبضہ نہیں، حماس سے آزاد کرانے جا رہے ہیں: اسرائیلی وزیراعظم
ٹرمپ کا 15 اگست کو روسی صدر سے ملاقات کا اعلان
تحریک انصاف نے ارکان کی معطلی لاہور ہائیکورٹ میں چیلنج کر دی
جناح ہاؤس اور عسکری ٹاور کیس میں عمر ایوب کی ضمانتیں مسترد
پنجاب کے اسکولوں کی چھٹیوں میں اضافہ، اہم وجہ سامنے آگئی
پی ایس ایل دنیا کی دوسری سب سے دلچسپ فرنچائز لیگ قرار
ناروے کپ جیتنے والے قومی ہیروز کا سندھ اسمبلی میں استقبال
بھارت نے امریکا سے اسلحہ خریداری منصوبہ روک دیا
کوئٹہ سے ایران کیلئے فضائی سروس کا آغاز
غزہ کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس
ٹرمپ اثر: بھارت روس سے تیل کی خریداری کم کرنے پر آمادہ
مس انفارمیشن پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی تجویز
۔200 کے بجائے بجلی کے 300 یونٹس تک پروٹیکٹڈ شرح میں لانے کی تجویز
سکیورٹی فورسز نے لاہور کے قریب بھارتی ڈرون مارگرایا
کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشترعلاقوں میں موبائل انٹرنیٹ ڈیٹا سروس تیسرے روز بھی معطل





دلچسپ و عجیب
برطانیہ میں 1937 کا افسانوی ناول ’ہابِٹ‘ حیرت انگیز قیمت میں نیلام
جینیفر لوپیز کو معروف برانڈ کے اسٹور میں گھسنے سے روک دیا گیا، ویڈیو وائرل
۔20 سالہ نوجوان نے 400 افراد کے ساتھ نیا ملک قائم کرلیا
چیٹ جی پی ٹی نیا ورژن، نوکریوں کا خطرہ
انگلینڈ میں شمالی یارکشائر میں ایک گھر سے 22 انچ لمبا چوہا برآمد
کیرئیر کے آغاز میں کاسٹنگ کاؤچ کا سامنا کرنا پڑا، حفصہ بٹ
جنگِ عظیم دوم میں ڈوبنے والے متعدد جہازوں کی نئی تصاویر جاری
امریکا: کتے نے بوتلوں سے ڈھکن ہٹانے کا انوکھا ریکارڈ بنا ڈالا
