تازہ تر ین
پاکستان

کاروباری افراد ہوشیار، ایف بی آر نے تاجروں کیلئے سخت قوانین تیار کر لیے

فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) نے کاروباری افراد کے لیے سخت قوانین تیار کر لیے  جب کہ سیلز ٹیکس رجسٹرڈ افراد کے لیے ایف بی آر کمپیوٹرائزڈ سسٹم سے منسلک ہونا لازمی قرار دیا گیا ہے۔

دستاویز کے مطابق بزنس پوائنٹ کی نگرانی کیلئے سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے جائیں گے، ڈیبٹ، کریڈٹ کارڈ مشین، کیو آرکوڈ، ڈیجیٹل ادائیگیوں کو ایف بی آر سے لنک کرنا ہوگا، اشیا کی آن لائن فروخت کے لیے ویب سائٹ، سافٹ ویئر، موبائل ایپلی کیشن بھی لنک ہوگی۔

انٹیگریٹڈ شخص ٹیکس افسر کو کاروباری احاطے، ریکارڈ تک رسائی دینے کا پابند ہوگا، الیکٹرانک سسٹم سے چھیر چھاڑ کرنے والے کو جرمانہ اور پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔

انٹرنیٹ یا بجلی کی بندش کی صورت میں انوائسز24 گھنٹے کے اندر اپ لوڈ کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔

ایف بی آر دستاویز کے مطابق ٹیکس چوری کی روک تھام کیلئے انفورسمینٹ نیٹ ورک قائم کیا جائے گا، کیو آر کوڈ یا ایف بی آر نمبر کے بغیر انوائسز جاری کرنے پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔

سیلز ٹیکس انوائس ڈیجیٹل دستخط، کیو آر کوڈ، ایف بی آر کے منفرد  نمبر پر مشتمل ہوگی
یومیہ، ہفتہ وار اور ہر مہینے کے آخر میں الیکٹرانک انوائسز کا ریکارڈ مرتب کرنا ہوگا۔

ڈیجیٹل انوائسز یا آن لائن فروخت کی انوائسز کا ڈیٹا 6 سال تک محفوظ رکھنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔


اہم خبریں
فیلڈ مارشل عاصم منیر کا امریکا دورہ، دفاعی قیادت و کمیونٹی سے ملاقاتیں
کوئٹہ: ریلوے ٹریک دھماکا، جعفر ایکسپریس کی 6 بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں
یوکرین علاقہ چھوڑے تو نیٹو میں شمولیت ممکن، یورپی ممالک کی امریکا کو تجویز
ایران: قفقاز میں “ٹرمپ راہداری” قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ
اوآئی سی، عرب لیگ کی غزہ پر قبضے کی مذمت
لندن: فلسطین مظاہرے پر پولیس کا کریک ڈاؤن، 466 گرفتار
چین میں چکن گونیا کا پھیلاؤ، ایک ماہ میں 8 ہزار کیسز
ٹرمپ نے آذربائیجان اور آرمینیا میں امن معاہدہ کرا کے جنگ رکوا دی
غزہ پر قبضہ نہیں، حماس سے آزاد کرانے جا رہے ہیں: اسرائیلی وزیراعظم
ٹرمپ کا 15 اگست کو روسی صدر سے ملاقات کا اعلان
تحریک انصاف نے ارکان کی معطلی لاہور ہائیکورٹ میں چیلنج کر دی
جناح ہاؤس اور عسکری ٹاور کیس میں عمر ایوب کی ضمانتیں مسترد
پنجاب کے اسکولوں کی چھٹیوں میں اضافہ، اہم وجہ سامنے آگئی
پی ایس ایل دنیا کی دوسری سب سے دلچسپ فرنچائز لیگ قرار
ناروے کپ جیتنے والے قومی ہیروز کا سندھ اسمبلی میں استقبال
بھارت نے امریکا سے اسلحہ خریداری منصوبہ روک دیا





دلچسپ و عجیب
فواد خان اور وانی کپور کی بالی ووڈ فلم بالآخر ریلیز کےلیے تیار
ایرانی خاتون کا 22 سال میں 11 شوہروں کو قتل کرنیکا انکشاف، وجہ کیا بنی؟
وہ گاؤں جہاں پانی کی خاطر مرد 3 شادیاں کرتے ہیں
برطانیہ میں 1937 کا افسانوی ناول ’ہابِٹ‘ حیرت انگیز قیمت میں نیلام
جینیفر لوپیز کو معروف برانڈ کے اسٹور میں گھسنے سے روک دیا گیا، ویڈیو وائرل
۔20 سالہ نوجوان نے 400 افراد کے ساتھ نیا ملک قائم کرلیا
چیٹ جی پی ٹی نیا ورژن، نوکریوں کا خطرہ
انگلینڈ میں شمالی یارکشائر میں ایک گھر سے 22 انچ لمبا چوہا برآمد
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain