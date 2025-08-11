تازہ تر ین
شوبز

سلمان خان کے گھر رکشا بندھن کی تقریب، بہنوں نے راکھی باندھی

بالی ووڈ سپر اسٹار سلمان خان نے ہفتے کو اپنے گھر پر رکشا بندھن کی تقریب میں شرکت کی۔

اس موقع پر وہ اپنے بڑے خاندان میں گھرے ہوئے تھے جہاں انہوں نے اپنی بہنوں سے راکھیاں بندھوائیں اور مسکراتے نظر آئے۔

تقریب کی سوشل میڈیا پر شیئر ہونے والی تصاویر پر مداحوں کا کہنا تھا کہ سلمان خان خاصے اسمارٹ، پرکشش اور بنا کسی تبدیلی کے نظر آئے۔

اس موقع پر ان کی بہن الویرا اور ان کے شوہر اتول اگنی ہوتری بھی موجود تھے۔

اتول نے اپنے انسٹا گرام پر تقریب کی تصاویر شیئر کیں، جس میں خاندان کے تمام بچے اور بزرگ اس دن کا حصہ تھے۔

سلمان خان کی بھانجی علیزے نے اپنے کئی کزنز جن میں نروان اور ارحان (سہیل خان اور ارباز خان کے بیٹے) شامل تھے ان کی کلائیوں پر راکھیاں باندھیں جبکہ الویرا خان اور ارپیتا نے سلمان اور ارباز کو راکھی باندھی۔

الویرا کے شوہر اتول اگنی ہوتری نے اپنی بہن کے ساتھ بھی تصویر کھنچوائی۔

تقریب میں سلمان خان نے سادہ سیاہ ٹی شرٹ اور نیلی جینز پہن رکھی تھی۔


اہم خبریں
آشا بھوسلے کی پوتی نے بھارتی کرکٹر کو راکھی باندھ کر ڈیٹنگ کی تمام افواہوں کو رد کر دیا
ویسٹ انڈیز کی پاکستان کو دوسرے ون ڈے میں شکست، سیریز 1-1 سے برابر
گلگت کے دنیور نالے میں لینڈ سلائیڈنگ، ملبے تلے دب کر 8 رضاکار جاں بحق
یوسف رضا گیلانی کے بیٹے عبدالقادر کی بارسلونا میں قیمتی گھڑی چھین لی گئی
علی امین گنڈاپوراسلام آباد کی تابعداری چھوڑیں تو اگلے دن عدم اعتماد آجائے گا :گونر کے پی
* رانا ثنااللہ کی پی ٹی آئی سے یومِ آزادی پر احتجاج نہ کرنے کی اپیل
پاکستان کے کس صوبے میں کتنے گدھے ہیں؟ تفصیلات سامنے آگئیں
لاہور سے ملتان جانیوالی موسیٰ پاک ایکسپریس کو حادثہ، 4 افراد زخمی
اقلیتوں کو تمام حقوق حاصل، قومی دھارے میں شمولیت کے لیے پرعزم — شہباز شریف
ترکیہ سمیت مختلف ممالک میں اسرائیلی مظالم کیخلاف احتجاج، غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ
دبئی میں یومِ آزادی پاکستان کا شاندار جشن، 60 ہزار سے زائد افراد کی شرکت
کربلا میں کلورین گیس لیک، 600 سے زائد زائرین دم گھٹنے پر اسپتال پہنچ گئے
ہیوسٹن میں اسکارف پہنی پاکستانی خاتون پر وحشیانہ حملہ، ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی
اترکاشی سانحہ: مودی راج کی نااہلی اور فوجی نقصانات چھپانے کی ناکام کوشش
غزہ میں اسرائیلی بمباری سے مشہور فٹبالر سلیمان عبید سمیت 662 کھلاڑی شہید
الجزیرہ کے معروف صحافی اپنے ساتھیوں سمیت اسرائیل کے ٹارگٹڈ حملے میں شہید





دلچسپ و عجیب
سمندری حادثے میں شوہر کی موت، خاتون نے سمندر کی تہہ میں منفرد یادگار قائم کردی
آئرلینڈ میں کسان کو خدا کی طرف سے الہام، 11 کروڑ روپے غریب کو دے دیے
فواد خان اور وانی کپور کی بالی ووڈ فلم بالآخر ریلیز کےلیے تیار
ایرانی خاتون کا 22 سال میں 11 شوہروں کو قتل کرنیکا انکشاف، وجہ کیا بنی؟
وہ گاؤں جہاں پانی کی خاطر مرد 3 شادیاں کرتے ہیں
برطانیہ میں 1937 کا افسانوی ناول ’ہابِٹ‘ حیرت انگیز قیمت میں نیلام
جینیفر لوپیز کو معروف برانڈ کے اسٹور میں گھسنے سے روک دیا گیا، ویڈیو وائرل
۔20 سالہ نوجوان نے 400 افراد کے ساتھ نیا ملک قائم کرلیا
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain