مومنہ اقبال نے علامہ اقبال کے ساتھ کھانے کی خواہش کی انوکھی وجہ بتادی

مقبول اداکارہ مومنہ اقبال نے شاعر مشرق علامہ اقبال کے ساتھ کھانے کی خواہش کی دلچسپ وجہ بتا کر مداحوں کو حیران کر دیا۔
مومنہ اقبال نے حال ہی میں انٹرویو دیا جہاں انہوں نے مختلف سوالات کے جوابات دیے۔
اداکارہ کے مطابق بعض دفعہ ڈراموں کے سیٹ پر ان کے منہ سے کچھ غلط نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ شرمندہ ہوجاتی ہیں، پھر فوراً ان کے دل میں یہی خیال آتا ہے کہ اکیلے میں کہنا چاہیے تھا، سب کے سامنے کیوں کہہ دیا۔
انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کچھ سوشل میڈیا صارفین انہیں انسٹاگرام پر بڑے عجیب و غریب پیغامات بھیجتے ہیں، انہیں بیوی کہہ کر مخاطب کرتے ہیں اور ان سے ان کی خیریت اور کھانے وغیرہ کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔
ان کے مطابق اس قسم کے لوگوں کا جہنم میں ایک الگ ہی مقام ہونے والا ہے۔
اداکارہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ صبا قمر کو بہت پسند کرتی ہیں، وہ ایک بہترین اداکارہ ہیں اور ہمایوں سعید کو بھی وہ پسند کرتی ہیں۔
ان کے مطابق انڈسٹری میں مرد اداکاروں میں فواد خان کسی بھی اسٹائل کے کپڑے بہت خوبصورتی سے پہنتے ہیں، جب کہ خواتین اداکاراؤں میں صبا قمر ہر اسٹائل کے کپڑے بخوبی پہنتی ہیں۔
مومنہ اقبال کے مطابق اگر انہیں کسی تاریخی شخصیت کے ساتھ کھانے پر جانے کا موقع ملے تو وہ اس کے لیے علامہ اقبال کا انتخاب کریں گی، کیونکہ ان کے نام میں بھی ’اقبال‘ آتا ہے، اسی لیے وہ ان کا انتخاب کریں گی۔