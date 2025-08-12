میڈونا کی پاپائے روم لیو چہاردہم سے غزہ کا دورہ کرنے کی اپیل

ہالی وڈ: پاپ سٹار میڈونا نے پوپ لیو سے اپیل کی ہے کہ وہ براہ کرم غزہ جائیں اور بچوں کے لیے اپنی روشنی لے کر آئیں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔
انہوں نے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ ایک ماں ہونے کے ناطے میں ان کا دکھ دیکھ نہیں سکتی، دنیا کے تمام بچے ہم سب کی ذمہ داری ہیں۔
گلوکارہ نے مزید کہا کہ آپ ہی وہ واحد شخصیت ہیں جنہیں داخلے سے روکا نہیں جا سکتا، ہمیں انسانی بنیادوں پر راستے مکمل طور پر کھولنے کی ضرورت ہے تاکہ ان معصوم بچوں کو بچایا جا سکے۔
واضح رہے کہ پوپ لیو نے فلسطینیوں کی حمایت میں بارہا بات کی ہے اور اس حوالے سے وہ پوپ فرانسس کی پیروی کر رہے ہیں۔
مقبوضہ بیت المقدس کے لاطینی پیٹریارک کارڈینل پیئربتستا پیزابالا اور مقبوضہ بیت المقدس کے یونانی آرتھوڈوکس پیٹریارک تھیوفیلس سوم نے پچھلے ماہ غزہ کا دورہ کیا تھا، اور وہاں کی صورتِ حال کو اخلاقی طور پر ناقابلِ قبول قرار دیا تھا۔
پیزابالا اس خطے میں کیتھولک کے سب سے اعلیٰ مذہبی رہنما ہیں، انہوں نے اور تھیوفیلس سوم نے غزہ کا دورہ اس وقت کیا جب غزہ سٹی میں موجود ہولی فیملی چرچ پر ایک اسرائیلی حملے میں کم از کم تین افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔
یاد رہے کہ پوپ فرانسس اپنی وفات سے کچھ ہی عرصہ پہلے تک ہولی فیملی چرچ میں پناہ لینے والے افراد سے ہر رات فون پر رابطہ رکھتے تھے۔