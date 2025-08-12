تازہ تر ین
شوبز

میڈونا کی پاپائے روم لیو چہاردہم سے غزہ کا دورہ کرنے کی اپیل

ہالی وڈ:  پاپ سٹار میڈونا نے پوپ لیو سے اپیل کی ہے کہ وہ براہ کرم غزہ جائیں اور بچوں کے لیے اپنی روشنی لے کر آئیں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔

انہوں نے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ ایک ماں ہونے کے ناطے میں ان کا دکھ دیکھ نہیں سکتی، دنیا کے تمام بچے ہم سب کی ذمہ داری ہیں۔

گلوکارہ نے مزید کہا کہ آپ ہی وہ واحد شخصیت ہیں جنہیں داخلے سے روکا نہیں جا سکتا، ہمیں انسانی بنیادوں پر راستے مکمل طور پر کھولنے کی ضرورت ہے تاکہ ان معصوم بچوں کو بچایا جا سکے۔

واضح رہے کہ پوپ لیو نے فلسطینیوں کی حمایت میں بارہا بات کی ہے اور اس حوالے سے وہ پوپ فرانسس کی پیروی کر رہے ہیں۔

مقبوضہ بیت المقدس کے لاطینی پیٹریارک کارڈینل پیئربتستا پیزابالا اور مقبوضہ بیت المقدس کے یونانی آرتھوڈوکس پیٹریارک تھیوفیلس سوم نے پچھلے ماہ غزہ کا دورہ کیا تھا، اور وہاں کی صورتِ حال کو اخلاقی طور پر ناقابلِ قبول قرار دیا تھا۔

پیزابالا اس خطے میں کیتھولک کے سب سے اعلیٰ مذہبی رہنما ہیں، انہوں نے اور تھیوفیلس سوم نے غزہ کا دورہ اس وقت کیا جب غزہ سٹی میں موجود ہولی فیملی چرچ پر ایک اسرائیلی حملے میں کم از کم تین افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔

یاد رہے کہ پوپ فرانسس اپنی وفات سے کچھ ہی عرصہ پہلے تک ہولی فیملی چرچ میں پناہ لینے والے افراد سے ہر رات فون پر رابطہ رکھتے تھے۔


اہم خبریں
ممتاز بھارتی دفاعی تجزیہ کار نے بھارتی ائیرچیف کے پاکستانی طیارے گرانے کا دعویٰ مشکوک قرار دیدیا
آسٹریلوی پارلیمنٹ میں پاکستانی نژاد بسمہ آصف کی اردو تقریر نے سب کو حیران کردیا
آشا بھوسلے کی پوتی نے بھارتی کرکٹر کو راکھی باندھ کر ڈیٹنگ کی تمام افواہوں کو رد کر دیا
* دوسرے ون ڈے میں ویسٹ انڈیز کی پاکستان پر فتح، سیریز برابر
گلگت دنیور نالے میں لینڈ سلائیڈنگ، 8 مقامی رضاکار جاں بحق
یوسف رضا گیلانی کے بیٹے عبدالقادر کی قیمتی گھڑی چھین لی گئی
علی امین گنڈاپوراسلام آباد کی تابعداری چھوڑیں تو اگلے دن عدم اعتماد آجائے گا :گونر کے پی
* رانا ثنااللہ کی پی ٹی آئی سے یومِ آزادی پر احتجاج نہ کرنے کی اپیل
پاکستان کے کس صوبے میں کتنے گدھے ہیں؟ تفصیلات سامنے آگئیں
لاہور سے ملتان جانیوالی موسیٰ پاک ایکسپریس کو حادثہ، 4 افراد زخمی
اقلیتوں کو تمام حقوق حاصل، قومی دھارے میں شمولیت کے لیے پرعزم — شہباز شریف
* ترکیہ و دیگر ممالک میں اسرائیلی مظالم کیخلاف احتجاج
دبئی میں یومِ آزادی پاکستان کا شاندار جشن، 60 ہزار سے زائد افراد کی شرکت
* کربلا میں کلورین گیس لیک، 600 زائرین متاثر — عراقی حکام
* ہیوسٹن: اسکارف پہنی پاکستانی خاتون پر حملہ، ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی
* اترکاشی سانحہ: مودی راج کی نااہلی اور فوجی نقصانات چھپانے کی کوشش





دلچسپ و عجیب
ٹوتھ پک کی مدد سے پکے ہوئے لوبیا کھانے کا ریکارڈ
۔12فٹ اونچا، 250 کلو وزنی پرندہ ’’موا‘‘ پھر پیدا ہوگا؟
امریکا میں مچھیروں نے 16 فٹ کی شارک پکڑ کر نیا ریاستی ریکارڈ قائم کردیا
سوکن نے شوہر کی دوسری بیوی کو جگر عطیہ کرکے ایثار کی مثال قائم کی
سمندری حادثے میں شوہر کی موت، خاتون نے سمندر کی تہہ میں منفرد یادگار قائم کردی
آئرلینڈ میں کسان کو خدا کی طرف سے الہام، 11 کروڑ روپے غریب کو دے دیے
فواد خان اور وانی کپور کی بالی ووڈ فلم بالآخر ریلیز کےلیے تیار
ایرانی خاتون کا 22 سال میں 11 شوہروں کو قتل کرنیکا انکشاف، وجہ کیا بنی؟
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain