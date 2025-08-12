جیکی چن کو فلم کی شوٹنگ کے دوران کونسی چیز سے بےحد خوف آتا ہے؟

معروف مارشل آرٹسٹ اور اداکار جیکی چن نے حال ہی میں انکشاف کیا ہے کہ وہ اپنی فلموں میں اسٹنٹس خود انجام دینے کے باوجود ہر بار خوف محسوس کرتے ہیں۔
غیر ملکی میڈیا کے مطابق 71 سالہ اداکار نے سوئٹزرلینڈ میں منعقد لوکارنو فلم فیسٹیول کے دوران ایک تقریر میں انکشاف کیا کہ وہ ہر بڑے اور خطرناک منظر کی عکس بندی سے قبل نروس ہو جاتے ہیں اور انہیں یہ خدشہ لاحق ہوتا ہے کہ کہیں سیٹ پر خطرناک اسٹنٹ کی وجہ سے ان کی جان نہ چلی جائے۔
جیکی چن نے کہا کہ وہ خود کو “سپر مین” نہیں سمجھتے اور ہر اسٹنٹ سے قبل دل میں خوف محسوس کرتے ہیں، تاہم اس کے باوجود وہ آج بھی اپنی فلموں کے ایکشن اور مارشل آرٹ مناظر خود انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ عمر کی 8ویں دہائی میں بھی اپنی فلموں کو بہترین بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ شائقین فلم دیکھتے وقت بجٹ، پروڈیوسر یا دیگر عوامل پر توجہ نہیں دیتے، بلکہ وہ صرف ایک اچھی فلم چاہتے ہیں لیکن موجودہ دور کی فلم انڈسٹری تخلیقی لوگوں، فلمسازوں کے بجائے کاروباری افراد کے ہاتھوں میں ہے، اس لیے اچھی فلم بنانا پہلے سے زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔