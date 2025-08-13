تازہ تر ین
نوجوان بیٹر بریوس نے ٹی ٹوئنٹی میں جنوبی افریقا کیلئے نئی تاریخ رقم کر دی

جنوبی افریقا کے نو جوان بیٹر ڈیولڈبریوس نے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں اپنے ملک کیلئے نئی تاریخ رقم کر دی۔

منگل کو جنوبی افریقا نے  سیریز کے دوسرے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں  ڈیولڈبریوس کی برق رفتار سنچری کی بدولت  میزبان آسٹریلیا کو 53 رنز سے ہرا دیا۔

جنوبی افریقا نے آسٹریلیا کی دعوت پر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 7وکٹوں پر  218 رنز بنائے ۔

افریقا کی جانب سے 22 سالہ نوجوان بیٹر بریوس نے صرف 41 گیندوں پر سنچری مکمل کرتے ہوئے  56 گیندوں پر 125 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔

اس برق رفتار اننگز کے ساتھ ہی بریوس نے نئی تاریخ رقم کی اور وہ جنوبی افریقا کے لیے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں سب سے بڑا انفرادی  اسکور کرنے والے بیٹر بن گئے۔

اس سے قبل یہ ریکارڈ ڈوپلیسی کے پاس تھا جنہوں نے 2015 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹی ٹوئنٹی میں 119 رنز کی اننگز کھیلی تھی۔

22 سالہ بریوس نے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں سنچری بنانے والے  کم عمر ترین جنوبی افریقی بیٹر کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ اس سے قبل ریچرڈ لیوی نے 24 سال کی عمر میں2012 میں نیوزی لینڈ کے خلاف سنچری اسکور کی تھی۔

اس کے علاوہ جنوبی افریقی بیٹر  بریوس آسٹریلیا کے خلاف اس کی ہی سرزمین پر سنچری اسکور کرنے والے دنیا کے پہلے بیٹر بن گئے۔

واضح رہے کہ جنوبی افریقا کے 219 رنز کے ہدف کے جواب میں آسٹریلوی ٹیم 165 رنز بنا کرآؤٹ ہوگئی اور یوں مہمان ٹیم نے میچ 53 رنز سے جیت کر 3 میچز کی سیریز 1-1  سے برابر کر دی۔

سیریز کا فیصلہ کن میچ ہفتے کو ہوگا۔


