تازہ تر ین
پاکستان

بھارت کیخلاف فتح اور آزادی کا جشن، ملک کا ہر شہر ، ہر گلی محلہ قومی پرچم کے رنگوں میں رنگ گیا

بھارت کے خلاف تاریخی فتح اور آزادی کا جشن ملک کا ہر شہر ،ہر گلی، محلہ قومی پرچم کے رنگوں میں رنگ گیا۔

ملک بھر میں آج 79  واں یوام آزادی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہاہے ۔دن کے آغاز پر توپوں کی سلامی  دی دی گئی۔ نماز فجر میں ملکی ترقی، یکجہتی،امن اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔

اس سے قبل رات کو 12 بجتے ہی کراچی ، لاہور ، اسلام آباد ، پشاور ، کوئٹہ ، ملتان سمیت ملک بھر میں چراغاں اور آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔

بھارت کیخلاف فتح اور آزادی کا جشن، ملک کا ہر شہر ، ہر گلی محلہ قومی پرچم کے رنگوں میں رنگ گیا
جشن آزادی کے موقع پر سندھ ہائی کورٹ کی عمارت کو سجایا گیا—فوٹو:وائرز

نوجوان قومی پرچم اور جھنڈیاں لیے سڑکوں پر نکل آئے ۔ گلیوں، شاہراہوں، چوراہوں کو برقی قمقموں سے سجا دیا گیا۔

اس کے علاوہ  سرکاری عمارتوں پر چراغاں کیا گیا۔

دوسری جانب بدھ کو قومی اسمبلی میں یوم آزادی اور معرکہ حق پر متفقہ قرارداد منظور کی گئی اور لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ اپنی سالمیت اور خودمختاری کی ہر قیمت پر حفاظت کا عزم دہرایا گیا۔


اہم خبریں
تل ابیب میں اسرائیلی قیدیوں کے اہل خانہ کا احتجاج اور مکمل اقتصادی ہڑتال کی کال
‘نیتن یاہو راستہ بھٹک گئے ہیں’، نیوزی لینڈ کے وزیراعظم کی اسرائیلی ہم منصب پر تنقید
تنخواہ دار طبقے پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے، ٹیکس کی شرح بڑھانی ہوگی، وزیر خزانہ
۔9مئی کیسز: عمران خان کی 8 ضمانت اپیلوں پر پنجاب حکومت کو نوٹس۔
۔45 برس بعد سپریم کورٹ کے نئے رولز، 6 اگست سے نافذ۔
صدر ٹرمپ کا چین کے ساتھ ٹیرف معاہدے میں 3 ماہ کی توسیع۔
بھارتی دفاعی ماہر نے بھارتی ائیرچیف کا دعویٰ مشکوک قرار دیا
آسٹریلوی پارلیمنٹ میں بسمہ آصف کی اردو تقریر نے سب کو حیران کر دیا۔
آشا بھوسلے کی پوتی نے بھارتی کرکٹر کو راکھی باندھ کر ڈیٹنگ کی تمام افواہوں کو رد کر دیا
* دوسرے ون ڈے میں ویسٹ انڈیز کی پاکستان پر فتح، سیریز برابر
گلگت دنیور نالے میں لینڈ سلائیڈنگ، 8 مقامی رضاکار جاں بحق
یوسف رضا گیلانی کے بیٹے عبدالقادر کی قیمتی گھڑی چھین لی گئی
علی امین گنڈاپوراسلام آباد کی تابعداری چھوڑیں تو اگلے دن عدم اعتماد آجائے گا :گونر کے پی
* رانا ثنااللہ کی پی ٹی آئی سے یومِ آزادی پر احتجاج نہ کرنے کی اپیل
پاکستان کے کس صوبے میں کتنے گدھے ہیں؟ تفصیلات سامنے آگئیں
لاہور سے ملتان جانیوالی موسیٰ پاک ایکسپریس کو حادثہ، 4 افراد زخمی





دلچسپ و عجیب
بھارت؛ دو شادیاں کرنے پر معروف یوٹیوبر کو بیویوں سمیت عدالت نے طلب کرلیا
پشاور؛ بٹ کوائن کرنسی کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کا انکشاف
حادثے کے شکار برطانوی شخص کی باقیات 66 سال بعد انٹارکٹیکا کے گلیشیئرز سے مل گئیں
مغل بادشاہ شاہجہاں نے تاج محل آگرہ میں کیوں تعمیر کرایا؟
فرانس میں جیلی فشوں نے جوہری پلانٹ کو غیرفعال کردیا
ٹوتھ پک کی مدد سے پکے ہوئے لوبیا کھانے کا ریکارڈ
۔12فٹ اونچا، 250 کلو وزنی پرندہ ’’موا‘‘ پھر پیدا ہوگا؟
امریکا میں مچھیروں نے 16 فٹ کی شارک پکڑ کر نیا ریاستی ریکارڈ قائم کردیا
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain