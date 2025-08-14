تازہ تر ین
’حب الوطنی کو تماشہ بنایا جارہا ہے‘، خواتین فوجی افسران کی ’کون بنے گا کروڑ پتی‘ میں شرکت پر بھارتی بھڑک اٹھے

بھارت کے معروف ٹی وی  کوئز  شو ’ کون بنے گا کروڑ پتی ‘ کے نئے ٹریلر کو دیکھ کر بھارتی عوام بھڑک اٹھی۔

حال ہی میں بھارت کے یوم آزادی کو مد نظر رکھتے ہوئے   ’ کون بنے گا کروڑ پتی ‘ کا نیا ٹریلر سوشل میڈیا پر جاری کیا گیا ہے۔

 ٹیزر میں بھارت کی تینوں مسلح افواج(  بری، بحری اور فضائیہ ) کی خواتین افسران کرنل صوفیہ قریشی (بھارتی بری فوج)، ونگ کمانڈر ویومیکا سنگھ (بھارتی فضائیہ) اور کمانڈر پریرنا دیوستھلی (بھارتی بحریہ) کو  امیتابھ بچن کے کوئز پروگرام ’کون بنے گا کروڑ پتی‘ میں شرکت کرتے دیکھا جاسکتا ہے۔

ٹیزر میں  تینوں خواتین افسران کو   پاکستان کے ساتھ اپریل اور مئی  میں ہونے والی کشیدگی کے دوران  ’آپریشن سندور‘ سے متعلق من گھڑت دعوے کرتے بھی دیکھا گیا۔


تل ابیب میں اسرائیلی قیدیوں کے اہل خانہ کا احتجاج اور مکمل اقتصادی ہڑتال کی کال
‘نیتن یاہو راستہ بھٹک گئے ہیں’، نیوزی لینڈ کے وزیراعظم کی اسرائیلی ہم منصب پر تنقید
تنخواہ دار طبقے پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے، ٹیکس کی شرح بڑھانی ہوگی، وزیر خزانہ
۔9مئی کیسز: عمران خان کی 8 ضمانت اپیلوں پر پنجاب حکومت کو نوٹس۔
۔45 برس بعد سپریم کورٹ کے نئے رولز، 6 اگست سے نافذ۔
صدر ٹرمپ کا چین کے ساتھ ٹیرف معاہدے میں 3 ماہ کی توسیع۔
بھارتی دفاعی ماہر نے بھارتی ائیرچیف کا دعویٰ مشکوک قرار دیا
آسٹریلوی پارلیمنٹ میں بسمہ آصف کی اردو تقریر نے سب کو حیران کر دیا۔
آشا بھوسلے کی پوتی نے بھارتی کرکٹر کو راکھی باندھ کر ڈیٹنگ کی تمام افواہوں کو رد کر دیا
* دوسرے ون ڈے میں ویسٹ انڈیز کی پاکستان پر فتح، سیریز برابر
گلگت دنیور نالے میں لینڈ سلائیڈنگ، 8 مقامی رضاکار جاں بحق
یوسف رضا گیلانی کے بیٹے عبدالقادر کی قیمتی گھڑی چھین لی گئی
علی امین گنڈاپوراسلام آباد کی تابعداری چھوڑیں تو اگلے دن عدم اعتماد آجائے گا :گونر کے پی
* رانا ثنااللہ کی پی ٹی آئی سے یومِ آزادی پر احتجاج نہ کرنے کی اپیل
پاکستان کے کس صوبے میں کتنے گدھے ہیں؟ تفصیلات سامنے آگئیں
لاہور سے ملتان جانیوالی موسیٰ پاک ایکسپریس کو حادثہ، 4 افراد زخمی





دنیا کی معمر ترین مرغی
بھارت؛ دو شادیاں کرنے پر معروف یوٹیوبر کو بیویوں سمیت عدالت نے طلب کرلیا
پشاور؛ بٹ کوائن کرنسی کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کا انکشاف
حادثے کے شکار برطانوی شخص کی باقیات 66 سال بعد انٹارکٹیکا کے گلیشیئرز سے مل گئیں
مغل بادشاہ شاہجہاں نے تاج محل آگرہ میں کیوں تعمیر کرایا؟
فرانس میں جیلی فشوں نے جوہری پلانٹ کو غیرفعال کردیا
ٹوتھ پک کی مدد سے پکے ہوئے لوبیا کھانے کا ریکارڈ
۔12فٹ اونچا، 250 کلو وزنی پرندہ ’’موا‘‘ پھر پیدا ہوگا؟
