یوم آزادی مبارک؛ یورپی یونین کی سفیر نے قومی ترانے کی دُھن بجا کر دل جیت لیے

یورپی یونین کی پاکستان میں سفیر ڈاکٹر رینا کیونکا نے پاکستان کے 78ویں یومِ آزادی پر دل کو چھو لینے والا پیغام جاری کیا ہے۔

انھوں نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں نہ صرف یوم آزادی پر گرم جوشی سے مبارکباد دی بلکہ پاکستانی قومی ترانے کی دھن ترمپیٹ پر بجا کر پاکستانی عوام کے ساتھ محبت، احترام اور دوستی کا اظہار بھی کیا۔

ڈاکٹر کیونکا نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ ہم، ٹیم یورپ کے ساتھ مل کر، پاکستان کو اس کے 78ویں یومِ آزادی پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ دن خوشی، آزادی اور امید کا دن ہے۔

یورپی یونین کی جانب سے یہ جذباتی اور موسیقی سے لبریز پیغام پاکستانی عوام کے لیے دوستی اور یکجہتی کا استعارہ بن گیا ہے۔

اس موقع پر ڈاکٹر رینا کیونکا نے خود ترمپیٹ بجا کر قومی ترانے کی دھن پیش کی، جسے پاکستان میں نہ صرف میڈیا بلکہ سوشل پلیٹ فارمز پر بھی بے حد پذیرائی ملی۔

اس اقدام کو دونوں خطوں کے مابین ثقافتی ہم آہنگی اور سفارتی تعلقات کی مضبوطی کی علامت قرار دیا جا رہا ہے۔


اہم خبریں
تل ابیب میں اسرائیلی قیدیوں کے اہل خانہ کا احتجاج اور مکمل اقتصادی ہڑتال کی کال
‘نیتن یاہو راستہ بھٹک گئے ہیں’، نیوزی لینڈ کے وزیراعظم کی اسرائیلی ہم منصب پر تنقید
تنخواہ دار طبقے پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے، ٹیکس کی شرح بڑھانی ہوگی، وزیر خزانہ
۔9مئی کیسز: عمران خان کی 8 ضمانت اپیلوں پر پنجاب حکومت کو نوٹس۔
۔45 برس بعد سپریم کورٹ کے نئے رولز، 6 اگست سے نافذ۔
صدر ٹرمپ کا چین کے ساتھ ٹیرف معاہدے میں 3 ماہ کی توسیع۔
بھارتی دفاعی ماہر نے بھارتی ائیرچیف کا دعویٰ مشکوک قرار دیا
آسٹریلوی پارلیمنٹ میں بسمہ آصف کی اردو تقریر نے سب کو حیران کر دیا۔
آشا بھوسلے کی پوتی نے بھارتی کرکٹر کو راکھی باندھ کر ڈیٹنگ کی تمام افواہوں کو رد کر دیا
* دوسرے ون ڈے میں ویسٹ انڈیز کی پاکستان پر فتح، سیریز برابر
گلگت دنیور نالے میں لینڈ سلائیڈنگ، 8 مقامی رضاکار جاں بحق
یوسف رضا گیلانی کے بیٹے عبدالقادر کی قیمتی گھڑی چھین لی گئی
علی امین گنڈاپوراسلام آباد کی تابعداری چھوڑیں تو اگلے دن عدم اعتماد آجائے گا :گونر کے پی
* رانا ثنااللہ کی پی ٹی آئی سے یومِ آزادی پر احتجاج نہ کرنے کی اپیل
پاکستان کے کس صوبے میں کتنے گدھے ہیں؟ تفصیلات سامنے آگئیں
لاہور سے ملتان جانیوالی موسیٰ پاک ایکسپریس کو حادثہ، 4 افراد زخمی





دلچسپ و عجیب
دنیا کی معمر ترین مرغی
بھارت؛ دو شادیاں کرنے پر معروف یوٹیوبر کو بیویوں سمیت عدالت نے طلب کرلیا
پشاور؛ بٹ کوائن کرنسی کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کا انکشاف
حادثے کے شکار برطانوی شخص کی باقیات 66 سال بعد انٹارکٹیکا کے گلیشیئرز سے مل گئیں
مغل بادشاہ شاہجہاں نے تاج محل آگرہ میں کیوں تعمیر کرایا؟
فرانس میں جیلی فشوں نے جوہری پلانٹ کو غیرفعال کردیا
ٹوتھ پک کی مدد سے پکے ہوئے لوبیا کھانے کا ریکارڈ
۔12فٹ اونچا، 250 کلو وزنی پرندہ ’’موا‘‘ پھر پیدا ہوگا؟
