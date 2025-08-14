مقبوضہ کشمیر: قیامت خیز کلاؤڈ برسٹ، 46 ہلاک، 200 لاپتا

مقبوضہ کشمیر کے ضلع کشتوار میں کلاؤڈ برسٹ نے پورے گاؤں کو ملیامیٹ کرکے رکھ دیا جہاں ہندو یاتریوں سمیت ہزار سے زائد افراد موجود تھے۔
کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کلاؤڈ برسٹ سے پیدا ہونے والے سیلابی ریلوں نے اپنے راستے میں آنے والے درجنوں گھروں، خیموں اور دکانوں کو تہس نہس کرکے رکھ دیا۔
متاثرہ گاؤں مکمل طور پر ملیا میٹ ہوگیا۔ ہر طرف پانی، مٹی اور چیخ و پکار کی آوازیں ہیں۔ گاؤں میں سیکڑوں ہندو یاتری بھی آئے ہوئے تھے۔
علاقہ مکینوں نے بتایا کہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے خاندان کے افراد کو پانی میں بہتے دیکھا کوئی بھی محفوظ نہیں رہا۔
ریسکیو ٹیمیں، فوج، پولیس اور مقامی رضاکاروں کی مدد سے ملبہ ہٹا رہی ہیں اور لاپتا افراد کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ لاشوں کے ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔
امددی کاموں کے دوران اب تک 46 لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ 200 افراد لاپتا ہیں جن کی تلاش جاری ہے جب کہ 100 سے زائد زخمی ہیں۔
زخمیوں میں 30 سے زائد کی حالت نازک بتائی گئی ہے، جنہیں قریبی اسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے۔
محکمہ موسمیات نے اگلے 48 گھنٹوں کے دوران مزید شدید بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ کی وارننگ جاری کی ہے۔ متاثرہ علاقوں میں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔