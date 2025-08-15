تازہ تر ین
انٹر نیشنل

فلسطینی ریاست کو دفن کرنے کا اسرائیل کا ناپاک منصوبہ؛ او آئی سی کا بیان سامنے آگیا

مسلم ممالک کی عالمی تنظیم ’ اسلامی تعاون تنظیم (OIC) نے اسرائیل کے مغربی کنارے میں یہودی بستیاں آباد کرکے فلسطینی ریاست کے تصور کو ختم کرنے کی کوشش کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسلامی تعاون تنظیم نے مغربی کنارے میں اسرائیل کے ان ناپاک عزائم کو بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی اور منظم جنگی جرم قرار دیا۔

او آئی سی کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی منصوبے نہ صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں بلکہ ان کا مقصد مشرق وسطیٰ میں دو ریاستی حل کے امکانات کو بھی نقصان پہنچانا ہے۔

تنظیم نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اسرائیلی اقدامات کا فوری نوٹس لے اور اپنی اخلاقی و قانونی ذمہ داریاں پوری کرے تاکہ فلسطینی عوام کے حقوق کا تحفظ ممکن بنایا جا سکے۔

بیان میں اسرائیلی عزائم کی مذمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اسرائیلی پالیسیوں کا تسلسل خطے میں امن کے قیام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور ان اقدامات کو کسی صورت نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔

خیال رہے کہ اسرائیلی وزیر خزانہ نے مغربی کنارے کے متنازع علاقے میں یہودی بستیاں آباد کرنے کی منطوری دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح فلسطینی ریاست کے تصور کو ہمیشہ کے لیے دفن کردیا۔

اسرائیل کے اس اقدام کی عرب ممالک، اقوام متحدہ اور برطانیہ سمیت دیگر یورپی ممالک نے شدید الفاظ میں مذمت کی تھی جب کہ امریکا نے مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔


اہم خبریں
’حب الوطنی کو تماشہ بنایا جارہا ہے‘، خواتین فوجی افسران کی ’کون بنے گا کروڑ پتی‘ میں شرکت پر بھارتی بھڑک اٹھ
تائی کوانڈو چیمپئن شپ: طیبہ اشرف اور سُنبل فاطمہ نے 5 گولڈ اور ایک چاندی کا تمغہ جیت لیا
بھارت اور چین 5 سال بعد سرحدی تجارت بحال کرنے پر بات چیت
باجوڑ میں طوفانی بارش، سیلاب اور لینڈسلائیڈنگ، 9 ہلاک
پاک بھارت جنگ بندی سے روس و یوکرین سبق سیکھیں: ٹرمپ
پاکستان اور مائکرونیشیا نے نیویارک میں سفارتی تعلقات قائم کیے
پاکستان منی لانڈرنگ اسکیموں کی روک تھام میں ناکام: آئی ایم ایف
مقبوضہ کشمیر میں کلاؤڈ برسٹ، 46 ہلاک، 200 لاپتا
تل ابیب میں اسرائیلی قیدیوں کے اہل خانہ کا احتجاج اور مکمل اقتصادی ہڑتال کی کال
‘نیتن یاہو راستہ بھٹک گئے ہیں’، نیوزی لینڈ کے وزیراعظم کی اسرائیلی ہم منصب پر تنقید
تنخواہ دار طبقے پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے، ٹیکس کی شرح بڑھانی ہوگی، وزیر خزانہ
۔9مئی کیسز: عمران خان کی 8 ضمانت اپیلوں پر پنجاب حکومت کو نوٹس۔
۔45 برس بعد سپریم کورٹ کے نئے رولز، 6 اگست سے نافذ۔
صدر ٹرمپ کا چین کے ساتھ ٹیرف معاہدے میں 3 ماہ کی توسیع۔
بھارتی دفاعی ماہر نے بھارتی ائیرچیف کا دعویٰ مشکوک قرار دیا
آسٹریلوی پارلیمنٹ میں بسمہ آصف کی اردو تقریر نے سب کو حیران کر دیا۔





دلچسپ و عجیب
منگنی کی انگوٹھی کے لیے پتھر ڈھونڈنے والی خاتون کو بیش بہا ہیرا مل گیا
ندا یاسر کے شو میں بشریٰ انصاری اور فیصل قریشی کی نامناسب گفتگو، صارفین برہم
ٹرینر کو پالتو وہیل نے ہلاک کردیا؛ وائرل ویڈیو کی حقیقت کیا ہے؟
ایسٹونیا میں رومیو جولیٹ کا کردار تعمیراتی مشینوں نے ادا کرکے سب کو حیران کردیا
دنیا کی معمر ترین مرغی
بھارت؛ دو شادیاں کرنے پر معروف یوٹیوبر کو بیویوں سمیت عدالت نے طلب کرلیا
پشاور؛ بٹ کوائن کرنسی کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کا انکشاف
حادثے کے شکار برطانوی شخص کی باقیات 66 سال بعد انٹارکٹیکا کے گلیشیئرز سے مل گئیں
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain