بشریٰ انصاری کی شادی ایک ہزار روپے میں کیسے ہوئی؟ اداکارہ نے شو میں دلچسپ کہانی سنادی

پاکستان کی سینئر اداکارہ بشریٰ انصاری نے اپنی پہلی شادی صرف ایک ہزار  روپے میں ہونے کا انکشاف کیا ہے۔

 جشن آزادی کے موقع پر اداکارہ بشریٰ انصاری ، فیصل قریشی اور  یاسر حسین کے ہمراہ  نجی ٹی وی کے شو میں شریک ہوئیں جس دوران شوبز ستاروں نے  سادگی سے شادی اور نکاح کی اہمیت پر بھی زور دیا۔

شادی میں نمودونمائش کے بجائے سادگی کی  اہمیت پر بات کرتے ہوئے بشریٰ انصاری نے بتایا کہ’ میری پہلی شادی بغیر زیور  اور کسی بڑی تقریب کے  انتہائی سادگی سے ایک ہزار روپے میں کی گئی تھی‘ ۔

بشریٰ انصاری کے مطابق ’ شادی کے وقت 1978 میں میرے پہلے شوہر اقبال  انصاری سرکاری ملازم تھے، ان کی تنخواہ 1200 روپے ماہانہ تھی، انصاری صاحب شادی پر اپنی گاڑی فروخت کرکے زیورات بنانے کے خواہش مند تھے  لیکن میرے والد نے انہیں  منع کردیا ، جب شو ہر نے قرضہ لے کر ولیمہ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو والد نے اس سے بھی انکار کردیا‘ ۔

اداکارہ نے بتایا کہ ’اس طرح میری پہلی شادی ایک سوٹ، ایک پرس میں صرف ایک ہزار روپے میں انجام پائی ، میرے والدین  نے مجھے جہیز  دیا  لیکن شوہر پر بوجھ نہیں پڑا  اور نہ ہی ہم شادی کے بعد قرضوں میں گھرے ‘۔

اداکارہ نے نوجوان نسل پر واضح کرتے ہوئے کہا کہ ’ہمارے یہاں آج کل  اکثر لوگوں کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے بڑے ہوکر شادی کرنی ہے لیکن میں یہی کہوں گی شادی سادگی سے ہی کرنی چاہیے‘۔

واضح رہے کہ بشریٰ انصاری نے 1978 میں پروڈیوسر اقبال انصاری سے شادی کی تھی جس سے اُن کی دو بیٹیاں ناریمن انصاری اور میرا انصاری ہیں، شادی کے 36 سال بعد جوڑے میں علیحدگی ہوئی تھی جس کے بعد   مئی 2023 میں بشریٰ انصاری نے  دوسری شادی کا اعتراف کیا تھا۔


