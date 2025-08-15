تازہ تر ین
عائزہ خان کا لیڈی ڈیانا اسٹائل فوٹو شوٹ وائرل

خوبصورت اداکارہ عائزہ خان نے یومِ آزادی پر اپنی تصاویر شیئر کیں جسے سوشل میڈیا صارفین نے جدوجہد آزادی کی روح کے منافی قرار دیتے ہوئے کڑی تنقید کی ہے۔

عائزہ خان نے جشنِ یومِ آزادی کے موقع پر سبز لباس زیب تن کیا اور تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی تھیں تاہم وہ ایک نئی بحث کا شکار بن گئیں۔

اس کی وجہ یہ بنی ان تصاویر میں عائزہ نے جو لباس زیب تن کیا ہوا تھا ویسا ہی لباس 1991 میں شہزادی لیڈی ڈیانا کے لاہور کے دورے کے دوران پہنا تھا۔

لیڈی ڈیانا نے اس تاریخی دورے پر سبز رنگ کی گھٹنے تک لمبی قمیص اور سفید دوپٹا اوڑھ رکھا تھا البتہ عائزہ خان نے قدرے گہرے سبز رنگ کا لباس پہنا تھا۔

سوشل میڈیا صارفین نے ان تصاویر کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ عائزہ خان کبھی بھی لیڈی ڈیانا کی نفاست اور وقار کا مقابلہ نہیں کرسکتیں۔

کچھ کا کہنا تھا کہ یہ برطانوی شاہی خاندان کی نقالی ہے اور جن سے آزادی لی، انہی کی نقالی اچھی بات نہیں۔

ایک صارف نے طنز کیا کہ جب آپ لیڈی ڈیانا کو ٹیمو یا دراز سے آرڈر کرتے ہیں۔

تاہم کچھ مداحوں نے اسٹائل اور اعتماد کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ عائزہ باوقار اور قابل فخر اداکارہ ہیں۔


