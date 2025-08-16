۔10سالہ برطانوی لڑکی نے شطرنج کے کھیل میں نئی تاریخ رقم کر دی

10 سالہ برطانوی لڑکی نے شطرنج کے کھیل میں نئی تاریخ رقم کر دی۔
شمال مغربی لندن سے تعلق رکھنے والی بودھنا شیوانندن نے لیور پول میں برطانوی شطرنج چیمپئن شپ 2025 کے فائنل راؤنڈ میں 60 سالہ گرینڈ ماسٹر پیٹ ویلز کو شکست دی۔
جس کے بعد 10 سالہ بودھنا شیوانندن گرینڈ ماسٹر کو ہرانے والی کم عمر ترین خاتون کھلاڑی بن گئیں۔
انٹرنیشنل چیس فیڈریشن کے مطابق، شیوانندن نے 10 سال، 5 مہینے اور 3 دن کی عمر میں یہ کارنامہ انجام دیا اور امریکی کیریسا یپ کا قائم کردہ ریکارڈ توڑ دیا، جو اس نے 10 سال، 11 ماہ اور 20 دن کی عمر میں 2019 میں قائم کیا تھا۔
شیوانندن نے اب خواتین کی بین الاقوامی ماسٹر کا درجہ حاصل کر لیا ہے، جو خواتین کے لیے خصوصی خاتون گرینڈ ماسٹر ٹائٹل سے ایک درجے نیچے ہے ۔