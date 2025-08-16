چین میں جاری 12ویں عالمی گیمز میں 6 نئے عالمی ریکارڈز بن گئے

چین کے شہر چینگ ڈومیں جاری 12ویں عالمی گیمز 2025ء میں 6 نئے عالمی ریکارڈز بن گئے۔
یوکرائن کی صوفیہ ہیریچکو نے ویمن سرفیس 4سومیٹر میں 3 منٹ 11.88 سیکنڈز کے ساتھ نیا عالمی ریکارڈ قائم کردیا، میزبان چین نے 4 بائی 50 ویمن سرفیس ریلے میں ایک منٹ 99.07سیکنڈز کے ساتھ نیا عالمی ریکارڈ بنایا۔
ہنگری کے سازابو گیورگئی مردوں کے بائی فینز 50 میٹر میں نیا عالمی ریکارڈ بنانے میں کامیاب رہے، ان کا وقت 17.96 سیکنڈز رہا۔
جرمنی نے مینز سرفیس ریلے 4 بائی 50 میٹر میں 59.35 سیکنڈز کے ساتھ نیا عالمی ریکارڈ بنا دیا، پولینڈ کے کروپی ڈیلوسکی نے40.45 سیکنڈز کے ساتھ مینز بائی فنز100 میٹر میں نیا عالمی ریکارڈ بنا ڈالا۔ ہنگری کے کس نانڈو مینز سرفیس 4سو میٹر میں نیا عالمی ریکارڈ بنایا، ان کا وقت 2 منٹ 52.68 سیکنڈز رہا۔
17 اگست تک جاری رہنے والے عالمی گیمز میں اٹلی مجموعی طور پر 50 میڈلز کے ساتھ سرفہرست ہے، ان میں 18 گولڈ، 20 سلور اور 12 برانز میڈلزشامل ہیں۔
میزبان چین اور جرمنی مشترکہ طور پر 43 میڈلز جیت کر دوسری پوزیشن پر براجمان ہوگئے تاہم جرمنی نے 14 گولڈؑ، اتنے ہی سلور اور 15 برانز میڈلز اپنے نام کرلیے جبکہ چین نے 7 گولڈ، 9 سلور اور 27 برانز میڈلز جیتے ہیں۔ چوتھی پوزیشن پر موجود یوکرائن کے35 میڈلز میں 11 گولڈ، 9 سلور اور 15 برانز میڈلز شامل ہیں۔
عالمی گیمز میں 74 ممالک شریک ہیں جبکہ 633 میڈلز کا فیصلہ ہوگیا ہے۔ ہرچار سال کے بعد ہونے والے عالمی گیمز کی اختتامی تقریب انٹرنیشنل کنونشن سینٹر میں منعقد ہوگی۔