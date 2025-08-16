تازہ تر ین
کھیل

سابق آسٹریلوی کپتان اورکوچ بوب سمپسن انتقال کرگئے

سڈنی : آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم کےسابق کپتان اورکوچ بوب سمپسن انتقال کرگئے۔

آسٹریلوی میڈیا کے مطابق  بوب سمپسن 89 برس کی عمر میں انتقال کرگئے ، بوب سمپسن کی وفات پر کرکٹ آسٹریلیا کی جانب سے افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔

 بوب سمپسن نے1957میں کیرئیر کا آغاز کیا جو 2 دہائیوں پر محیط رہا،اس دوران انہوں  نے   62 ٹیسٹ میچزمیں آسٹریلیا کی نمائندگی کی۔

بوب سمپسن کو آسٹریلیا کرکٹ کی4  دہائیوں تک ایک بااثرشخصیت سمجھاجاتارہاہے۔

بوب سمپسن نے4 ہزار869 رنز 10 سنچریوں اور27 نصف سنچریوں کی مدد سےبنائے، انہوں نے  311رنز کی شاندار اننگز بھی کھیلی، اس کے علاوہ   110 کیچز اور 71 وکٹیں بھی لیں۔

بوب سمپسن نے آسٹریلیا کرکٹ ٹیم کی 39ٹیسٹ میچز میں قیادت کی جب کہ وہ 1986 سے 1996 تک آسٹریلیا کرکٹ ٹیم کے کوچ بھی رہے۔


اہم خبریں
سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے: آرمی چیف
فوج کی کوئی دلچسپی نہیں کہ وہ دہشتگردی کے نام پر معصوم عوام کی جان لے، ڈی جی آئی ایس پی آر
حکومت کی جانب سے ملک بھر میں 911 ہیلپ لائن فوری طور پر فعال کر دی گئی
پاکستان کا نیا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ کامیابی سے مدار میں پہنچ گیا
ٹرمپ پیوٹن ملاقات: برف پگھلی لیکن روس یوکرین جنگ بندی نہ ہوسکی
پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب سے اموات 300 سے متجاوز، نقصان کے اعداد و شمار جاری
پاکستان نے’گریٹر اسرائیل’ اور فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی سازش مسترد کردی
پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح بلند، کئی مقامات پر نچلے درجے کا سیلاب
’حب الوطنی کو تماشہ بنایا جارہا ہے‘، خواتین فوجی افسران کی ’کون بنے گا کروڑ پتی‘ میں شرکت پر بھارتی بھڑک اٹھ
تائی کوانڈو چیمپئن شپ: طیبہ اشرف اور سُنبل فاطمہ نے 5 گولڈ اور ایک چاندی کا تمغہ جیت لیا
بھارت اور چین 5 سال بعد سرحدی تجارت بحال کرنے پر بات چیت
باجوڑ میں طوفانی بارش، سیلاب اور لینڈسلائیڈنگ، 9 ہلاک
پاک بھارت جنگ بندی سے روس و یوکرین سبق سیکھیں: ٹرمپ
پاکستان اور مائکرونیشیا نے نیویارک میں سفارتی تعلقات قائم کیے
پاکستان منی لانڈرنگ اسکیموں کی روک تھام میں ناکام: آئی ایم ایف
مقبوضہ کشمیر میں کلاؤڈ برسٹ، 46 ہلاک، 200 لاپتا





دلچسپ و عجیب
‘سینگوں’ والے خرگوشوں سے لوگ خوفزدہ، مگر حقیقت کیا ہے؟
امریکا: لائبریری کو 82 برس بعد کتاب لوٹا دی گئی
منگنی کی انگوٹھی کے لیے پتھر ڈھونڈنے والی خاتون کو بیش بہا ہیرا مل گیا
ندا یاسر کے شو میں بشریٰ انصاری اور فیصل قریشی کی نامناسب گفتگو، صارفین برہم
ٹرینر کو پالتو وہیل نے ہلاک کردیا؛ وائرل ویڈیو کی حقیقت کیا ہے؟
ایسٹونیا میں رومیو جولیٹ کا کردار تعمیراتی مشینوں نے ادا کرکے سب کو حیران کردیا
دنیا کی معمر ترین مرغی
بھارت؛ دو شادیاں کرنے پر معروف یوٹیوبر کو بیویوں سمیت عدالت نے طلب کرلیا
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain