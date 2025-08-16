تازہ تر ین
انٹر نیشنل

ائیرکینیڈا کے تمام ملازمین نے ہڑتال کردی، فضائی آپریشنز بند

ائیر کینیڈا نے ملازمین کی ہڑتال کے باعث اپنے تمام آپریشنز معطل کردیے۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق ائیر کینیڈا اور کینیڈین یونین آف پبلک ایمپلائز کے درمیان تقریباً 8 ماہ سے معاہدے پر بات چیت چل رہی تھی جس کی ناکامی پر 10 ہزار کے قریب ملازمین نے ہڑتال کا اعلان کردیا۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر ائیر کینیڈا کی700 پروازیں مسافروں کو لے کر اڑان بھرتی ہیں تاہم اب ملازمین کی مکمل ہڑتال کی وجہ سے ایک دن میں تقریباً ایک لاکھ 30 ہزار افراد متاثر ہوں گے جب کہ ایک دن میں تقریباً 25ہزار کینیڈین بیرون ملک میں پھنس سکتے ہیں۔

ملازمین کی جانب سے ہڑتال کیوں کی گئی؟

رپورٹس کے مطابق ملازمین کی جانب سے ہڑتال تنخواہوں میں اضافہ نہ ہونے اور بلامعاوضہ  کام کم کرنے کی وجہ سے کی گئی ہے۔

ائیرلائن انتظامیہ کا کہنا ہےکہ انہوں نے ملازمین کو  پیشکش کی ہے جس میں 4 سالوں کے دوران مراعات اور پنشن سمیت کل معاوضے میں 38 فیصد اضافہ شامل ہے۔

انتظامیہ نے مزید کہا کہ ہماری کمپنی کے ملازمین کو کینیڈا میں بہترین معاوضہ دیا جائے گا۔

تاہم  یونین نے اس پیشکش سے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا کہ پہلے سال میں مجوزہ 8 فیصد اضافہ مہنگائی کی وجہ سے کافی حد تک نہیں ہوا۔

دوسری جانب ائیر کینیڈا کے مطابق متاثر ہونے والے مسافر ائیر لائن کی ویب سائٹ یا موبائل ایپ پر مکمل رقم کی واپسی کی درخواست کرنے کے اہل ہوں گے۔

انتظامیہ کے مطابق وہ مسافروں کے دیگر کینیڈین ائیر لائنز یا پھر غیر ملکی ائیر لائنز کے ذریعے سفر کو ممکن بنانے کی کوشش کریں گے لیکن ساتھ ہی انتظامیہ نے  دیگر ائیرلائن کے مصروف فلائٹ شیڈول کی وجہ سے گارنٹی دینے سے بھی انکار کیا۔


اہم خبریں
سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے: آرمی چیف
فوج کی کوئی دلچسپی نہیں کہ وہ دہشتگردی کے نام پر معصوم عوام کی جان لے، ڈی جی آئی ایس پی آر
حکومت کی جانب سے ملک بھر میں 911 ہیلپ لائن فوری طور پر فعال کر دی گئی
پاکستان کا نیا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ کامیابی سے مدار میں پہنچ گیا
ٹرمپ پیوٹن ملاقات: برف پگھلی لیکن روس یوکرین جنگ بندی نہ ہوسکی
پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب سے اموات 300 سے متجاوز، نقصان کے اعداد و شمار جاری
پاکستان نے’گریٹر اسرائیل’ اور فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی سازش مسترد کردی
پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح بلند، کئی مقامات پر نچلے درجے کا سیلاب
’حب الوطنی کو تماشہ بنایا جارہا ہے‘، خواتین فوجی افسران کی ’کون بنے گا کروڑ پتی‘ میں شرکت پر بھارتی بھڑک اٹھ
تائی کوانڈو چیمپئن شپ: طیبہ اشرف اور سُنبل فاطمہ نے 5 گولڈ اور ایک چاندی کا تمغہ جیت لیا
بھارت اور چین 5 سال بعد سرحدی تجارت بحال کرنے پر بات چیت
باجوڑ میں طوفانی بارش، سیلاب اور لینڈسلائیڈنگ، 9 ہلاک
پاک بھارت جنگ بندی سے روس و یوکرین سبق سیکھیں: ٹرمپ
پاکستان اور مائکرونیشیا نے نیویارک میں سفارتی تعلقات قائم کیے
پاکستان منی لانڈرنگ اسکیموں کی روک تھام میں ناکام: آئی ایم ایف
مقبوضہ کشمیر میں کلاؤڈ برسٹ، 46 ہلاک، 200 لاپتا





دلچسپ و عجیب
‘سینگوں’ والے خرگوشوں سے لوگ خوفزدہ، مگر حقیقت کیا ہے؟
امریکا: لائبریری کو 82 برس بعد کتاب لوٹا دی گئی
منگنی کی انگوٹھی کے لیے پتھر ڈھونڈنے والی خاتون کو بیش بہا ہیرا مل گیا
ندا یاسر کے شو میں بشریٰ انصاری اور فیصل قریشی کی نامناسب گفتگو، صارفین برہم
ٹرینر کو پالتو وہیل نے ہلاک کردیا؛ وائرل ویڈیو کی حقیقت کیا ہے؟
ایسٹونیا میں رومیو جولیٹ کا کردار تعمیراتی مشینوں نے ادا کرکے سب کو حیران کردیا
دنیا کی معمر ترین مرغی
بھارت؛ دو شادیاں کرنے پر معروف یوٹیوبر کو بیویوں سمیت عدالت نے طلب کرلیا
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain