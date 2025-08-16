یاسر حسین نے نوجوان نسل کو شادی سے متعلق اہم مشورہ دے دیا

اداکار و میزبان یاسر حسین نے عوام اور نوجوان نسل سے شادیوں کو آسان بنانے کی اپیل کردی۔
ایک حالیہ پروگرام میں یاسر حسین نے کہا کہ ہم لوگوں نے تقریبات میں اضافہ کر کے شادیوں کو مشکل کام بنا دیا ہے ہمیں شادیوں کو آسان بنانا چاہیے۔
ان کا کہنا تھا کہ قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کی موجودگی میں نکاح کریں اور پھر ولیمے کا کھانا کھلا دیں بس شادی کو اتنا آسان ہی ہونا چاہیئے۔ یاسر نے اپنے دوستوں کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ان کے کچھ دوست جن کی شادی قریب ہے وہ خرچے کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے چہرے خوشی کے بجائے فکر سے بجھے ہوئے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ 5 سے 6 تقریبات کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے یہ ظلم ہے۔ اس موقع پر فیصل قریشی کا کہنا تھا کہ آج کل ایک عام سی شادی بھی 50 لاکھ میں ہورہی ہے۔
جس پر یاسر حسین کا کہنا تھا کہ اتنی رقم میں تو کوئی اچھا بزنس کیا جاسکتا ہے یا پھر اپارٹمنٹ خریدا جاسکتا ہے۔