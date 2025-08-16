تازہ تر ین
کوہستان میگا کرپشن اسکینڈل میں گرفتار ملزم جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل

پشاور کی خصوصی احتساب عدالت نے کوہستان میگا کرپشن اسکینڈل میں گرفتار اکاؤنٹ جنرل آفس کے سینئر آڈیٹر رادی اللہ کو تفتیش مکمل ہونے کے بعد 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔

 ملزم کو ریمانڈ مکمل ہونے پر احتساب عدالت کے جج  محمد ظفر خان کے سامنے پیش کیا گیا تو اس دوران عدالت کو بتایا کہ ملزم رادی اللہ اکاؤنٹ جنرل آفس میں سینیٹر آڈیٹر ہے جس کے منقولہ اور غیر منقولہ اثاثے بھی نکل  آئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ  ملزم کے اکاونٹس  میں کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن  بھی ہوئی ہے۔

تفتیشی آفیسر نے عدالت کو بتایا کہ  ملزم سے تفتیش مکمل ہوئی لہذا مزید جسمانی ریمانڈ کی ضرورت نہیں، عدالت نے دلائل مکمل ہونے کے بعد ملزم کو 14روزہ جوڈیشل ریمانڈ  پر جیل بھیج دیا۔

واضح رہے کہ اپر کوہستان اسکینڈل میں چالیس ارب سے زائد رقم قومی خزانے سے ترقیاتی اسکیموں کے نام پر نکالی گئی  مذکورہ سکینڈ ل میں سی اینڈ ڈبلیو، اکاونٹس آفس، نیشنل بینک داسو  کے ملازمین اور دیگر پرائیویٹ ٹھکیدار اور نجی تعمیراتی فرمز اور کمپنیوں کے لوگ شامل ہیں۔


باجوڑ-دیر پُل کی تنصیب دوبارہ شروع
سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے: آرمی چیف
فوج کی کوئی دلچسپی نہیں کہ وہ دہشتگردی کے نام پر معصوم عوام کی جان لے، ڈی جی آئی ایس پی آر
حکومت کی جانب سے ملک بھر میں 911 ہیلپ لائن فوری طور پر فعال کر دی گئی
پاکستان کا نیا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ کامیابی سے مدار میں پہنچ گیا
ٹرمپ پیوٹن ملاقات: برف پگھلی لیکن روس یوکرین جنگ بندی نہ ہوسکی
پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب سے اموات 300 سے متجاوز، نقصان کے اعداد و شمار جاری
پاکستان نے’گریٹر اسرائیل’ اور فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی سازش مسترد کردی
پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح بلند، کئی مقامات پر نچلے درجے کا سیلاب
’حب الوطنی کو تماشہ بنایا جارہا ہے‘، خواتین فوجی افسران کی ’کون بنے گا کروڑ پتی‘ میں شرکت پر بھارتی بھڑک اٹھ
تائی کوانڈو چیمپئن شپ: طیبہ اشرف اور سُنبل فاطمہ نے 5 گولڈ اور ایک چاندی کا تمغہ جیت لیا
بھارت اور چین 5 سال بعد سرحدی تجارت بحال کرنے پر بات چیت
باجوڑ میں طوفانی بارش، سیلاب اور لینڈسلائیڈنگ، 9 ہلاک
پاک بھارت جنگ بندی سے روس و یوکرین سبق سیکھیں: ٹرمپ
پاکستان اور مائکرونیشیا نے نیویارک میں سفارتی تعلقات قائم کیے
پاکستان منی لانڈرنگ اسکیموں کی روک تھام میں ناکام: آئی ایم ایف





97 سالہ خاتون نے 250 دوڑوں میں اعزاز حاصل کیا
امریکا: لائبریری کو 82 برس بعد کتاب لوٹا دی گئی
‘سینگوں’ والے خرگوشوں سے لوگ خوفزدہ، مگر حقیقت کیا ہے؟
منگنی کی انگوٹھی کے لیے پتھر ڈھونڈنے والی خاتون کو بیش بہا ہیرا مل گیا
ندا یاسر کے شو میں بشریٰ انصاری اور فیصل قریشی کی نامناسب گفتگو، صارفین برہم
ٹرینر کو پالتو وہیل نے ہلاک کردیا؛ وائرل ویڈیو کی حقیقت کیا ہے؟
ایسٹونیا میں رومیو جولیٹ کا کردار تعمیراتی مشینوں نے ادا کرکے سب کو حیران کردیا
