یوم آزادی پر ہوائی فائرنگ کرنے والی ٹک ٹاکر گرفتار

کورنگی پولیس نے یوم آزادی کے موقع پر کھلے عام ہوائی فائرنگ کرنے والی لڑکی کو گرفتار کرلیا جبکہ دیگر 2 ساتھیوں کی تلاش میں پولیس چھاپے مارے جارہے ہیں۔

پولیس کے مطابق ہوائی فائرنگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی اس حوالے سے ایس ایچ او کورنگی عدیل افضال نے بتایا کہ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں ایک لڑکی کو ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا گیا جبکہ اس کے ہمراہ 2 افراد بھی موجود تھے جو اسے ہوائی فائرنگ کی ترغیب دے رہے تھے۔

ویڈیو پر کورنگی پولیس نے سرکاری مدعیت میں مقدمہ درج کیا جس میں مدعی مقدمہ اے ایس آئی فیصل رحیم نے بیان دیا ہے کہ  مختلف واٹس ایپ گروپوں میں ایک ویڈیو جس میں ایک لڑکی ہوائی فائرنگ اور ترچھی گولیاں چلاتی ہوئی دکھائی دی جس کے ہمراہ 2 اشخاص بھی کھڑے ہیں۔

مدعی کے مطابق اس ویڈیو کے بارے میں انھوں نے مخبر خاص سے معلومات حاصل کی تو معلوم ہوا کہ فائرنگ کرنے والی لڑکی آمنہ بیگ 14 اگست کی رات 12 بجکر 10 منٹ بمقام ڈبل روڈ بنگالی کیمپ جانب کورنگی ڈھائی نمبر اپنے ساتھیوں اویس اور سعید خان کے ساتھ کھڑی تھی جہاں پہلے اویس نے ہوائی و ترچھی فائرنگ کی۔

پھر اویس نے آمنہ کے ہاتھ میں پستول دے کر آمنہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر پستول چلانے کی ترغیب دی پھر وہیں موجود سعید نامی شخص نے آمنہ کو پستول چلانے پر اکسایا جس پر پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ نمبر 468 سال 2025 بجرم دفعات 324 ، 337ایچ ٹو اور 109 چونتیس کے تحت  درج کرلیا۔

ایس ایچ او کورنگی کے مطابق پولیس نے ہوائی فائرنگ کرنے والی لڑکی آمنہ کو گرفتار کرلیا جو کہ پی کیو آر کی سابق اہلکار بتائی جاتی ہے تاہم پولیس نے مزید تفتیش کے لیے ملزمہ انویسٹی گیشن پولیس کے حوالے کر دیا۔


