ثمینہ پیرزادہ، حدیقہ کیانی، فضیلہ قاضی سمیت 263 شخصیات کے لیے سول ایوارڈز کا اعلان

صدر مملکت آصف علی زرداری نے حکومت کی تجویز پر یوم آزادی کے موقع پر مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات سر انجام دینے والی 263 ملکی اور غیر ملکی شخصیات کو سول ایوارڈز دینے کی منظوری دے دی۔
سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق مذکورہ شخصیات کو 23 مارچ 2026 کو ایوان صدر میں ایک شاندار تقریب میں ایوارڈز پیش کیے جائیں گے۔
ایوارڈز کے لیے منتخب کی جانے والی شخصیات آرٹس، ادب، کھیل، تعلیم، سائنس، طب، صحافت، سماجی خدمات اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھتی ہیں۔
صدر مملکت نے جن شخصیات کو ایوارڈز دینے کی منظوری دی ان میں فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والی بھی درجنوں شخصیات شامل ہیں۔
فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والی شخصیات میں اداکار و ہدایت کار عرفان کھوسٹ، حدیقہ کیانی، عرفان احسن، عذرا آفتاب، ثمینہ پیرزادہ، فضیلہ قیصر نظامانی، سویرا عباس (عرف سویرا ندیم)، حمیرا ارشد، سائرہ نسیم اور سلیمہ ہاشمی کو ستارہ امتیاز سے نوازا جائے گا۔
اسی طرح محمد اعظم خان، ذوالقرنین حیدر، سلطان جاوید جمال، نور محمد بلوچ (عرف نورال)، رجب علی، مختار ناز، تاج مستانی، خواجہ علی کاظم (بعد از وفات)، جمشید علی خان اور شیخ محمد صادق (ایس ایم صادق) کو آرٹس کے مختلف شعبوں میں تمغہ برائے حسین کارکردگی ایوارڈ دیا جائے گا۔
اللہ ڈنا (عرف اے ڈی بلوچ)، عمران اللہ ہنزئی اور قاضی شجاعت قادری کو اداکاری، بصری فنون اور نعت خوانی کے لیے تمغہ امتیاز ملے گا۔
اسی طرح ادب سے وابستہ شخصیات عرفان الحق صدیقی، عطا الحق قاسمی اور مستنصر حسین تارڑ کو شاعری اور لکھائی کے لیے نشان امتیاز سے نوازا جائے گا۔
اصغر ندیم سید اور زہرہ مجید علی (عرف زہرہ نگاہ) کو ہلال امتیاز دیا جائے گا۔ مرتضیٰ برلاس (عرف مرتضیٰ بیگ برلاس)، یاسمین حمید، نصیر احمد ناصر، قرار حسین (بعد از وفات)، عبدالرؤف رفیقی، رضا اللہ شاہ عارف نوشاہی اور سید مسعود حسن شہاب دہلوی (بعد از وفات) کو شاعری، نقد اور تحقیق کے لیے ستارہ امتیاز ملے گا۔
امین اللہ داؤدزئی، اختر محمود (عرف اختر عثمان) اور تاجمل کلیم (بعد از وفات) کو صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی ایوارڈ دیا جائے گا۔
احمد خان طارق (بعد از وفات)، غلام معین الدین (عرف معین نظامی)، ناصر عباس نیر، محمد امین ضیا اور ثروت محی الدین کو ادب اور لکھائی کے لیے تمغہ امتیاز سے نوازا جائے گا۔
کھیلوں کے شعبے میں سابق کپتان شاہد آفریدی، شہروز کاشف اور ملک محمد عطا (بعد از وفات) کو کرکٹ، کوہ پیمائی اور گھڑ سواری کے لیے ہلال امتیاز دیا جائے گا۔ سابق کرکٹر ثنا میر اور حیدر علی کو کرکٹ اور ڈسکس تھرو کے لیے ستارہ امتیاز ملے گا۔
محمد سجاد (عرف گجر) اور شاہزیب رند کو کبڈی اور کیراٹے کمبیٹ کے لیے صدارتی ایوارڈ دیا جائے گا۔ محمد حمزہ خان، محسن نواز اور راشد ملک کو اسکواش، شوٹنگ اور ٹینس کے لیے تمغہ امتیاز سے نوازا جائے گا۔
صحافت کے شعبے میں احتشام الحق کو ہلال امتیاز، ضیا الحق سرحدی اور سرمد علی کو ستارہ امتیاز دیا جائے گا۔ ثمر عباس، عادل عباسی، کرن ناز، بینش سلیم، کامران حامد راجا، مونا عالم، محمد طارق عزیز، ارشد انصاری، عبدالموہی شاہ اور شازیہ سکندر کو صحافت اور کالم نویسی کے لیے تمغہ امتیاز سے نوازا جائے گا۔