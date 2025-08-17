معروف یوٹیوبر ڈکی بھائی لاہور ایئر پورٹ سے گرفتار

نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی نے معروف یوٹیوبر سعد الرحمٰن المعروف ڈکی بھائی کو لاہور ایئر پورٹ سے گرفتار کر لیا۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈکی بھائی کے خلاف تحقیقات پہلے ہی سے جاری تھیں۔
ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ ڈکی بھائی کا نام پروویژنل نیشنل آئیڈینٹیفکیشن لسٹ (PNIL) میں شامل ہے اور وہ متعدد مقدمات میں تحقیقات کا سامنا کر رہے ہیں۔
مزید بتایا گیا ہے کہ ڈکی بھائی بیرون ملک روانگی کی کوشش کر رہے تھے تاکہ قانونی کارروائی سے بچ سکیں تاہم ایئر پورٹ حکام نے ان کا نام لسٹ میں موجود ہونے پر انہیں روک لیا۔
واضح رہے کہ اس سے قبل 2024ء میں بھی ڈکی بھائی اور ان کی اہلیہ عروب جتوئی کو لاہور کے علاقے ماڈل ٹاؤن میں پولیس نے اُس وقت حراست میں لیا تھا جب انہوں نے سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش کی تھی۔
خیال رہے کہ اپریل میں موٹروے پولیس نے ڈکی بھائی کے خلاف دوران ڈرائیونگ خطرناک اسٹنٹ کرنے اور تیز رفتاری سے گاڑی چلانے کے دو مقدمات دائر کیے تھے۔