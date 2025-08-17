تازہ تر ین
شوبز

10 سال پہلے حادثے سے کوما میں چلی گئی تھی: اداکارہ نمرہ خان

پاکستانی اداکارہ نمرہ خان نے 2015ء میں پیش آنے والے خوفناک حادثے کی کہانی بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ 10 سال پہلے ایک حادثے کی وجہ سے میں کوما میں چلی گئی تھی۔

نمرہ خان نے انسٹاگرام پر اپنی شدید زخمی حالت کی تصاویر شیئر کی ہیں، جن میں وہ کار حادثے کے بعد اسپتال میں زیرِ علاج اور کچھ میں وہیل چیئر پر بیٹھی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔

اداکارہ نے لکھا ہے کہ آج سے 10 سال پہلے میں نے اپنی زندگی کا سب سے تاریک باب دیکھا، ایک ایسا حادثہ جس نے مجھے ہر سانس کے لیے لڑنے پر مجبور کر دیا۔

نمرہ خان نے لکھا ہے کہ اس حادثے کی وجہ سے میں کوما میں چلی گئی تھی اور زندہ رہنے کے لیے دوسروں پر انحصار کرنا پڑا۔

انہوں نے کہا ہے کہ یہ میرے لیے بہت ہی تکلیف دہ لمحات تھے، مگر جس دن میں صحت یاب ہوئی وہ میری زندگی کی دوبارہ شروعات تھی اور وہ دن میرا یومِ آزادی بن گیا اور اس نے مجھے دوبارہ زندگی گزارنے، محبت کرنے اور مضبوط ہو کر دوبارہ اٹھنے کا موقع دیا۔

نمرہ خان کی جانب سے مشکل وقت بہادری اور ہمت کے ساتھ گزارنے کی کہانی کو سوشل میڈیا صارفین خوب پسند کر رہے ہیں اور ان کی ہمت کی داد دے رہے ہیں۔


اہم خبریں
بھارت کی عالمی سطح پر ایک اور سُبکی، امریکا نے تجارتی مذاکرات منسوخ کر دیے
بھارت ٹوٹنے کے قریب؟ واشنگٹن میں خالصتان کے حق میں ریفرنڈم آج ہو گا
لودھراں: عوام ایکسپریس کے 6 بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں، متعدد جاں بحق
جنگلات کا رقبہ 18٪ کم، ماحول اور قومی سلامتی کو خطرہ
پنجاب: شدید بارشوں کی پیشگوئی، پوٹھوہار میں فلیش فلڈ کا خدشہ
حریت پسند کشمیری رہنما یاسین ملک کی بیٹی کا عالمی برادری سے والد کی جان بچانے کا مطالبہ
باجوڑ-دیر پُل کی تنصیب دوبارہ شروع
سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے: آرمی چیف
فوج کی کوئی دلچسپی نہیں کہ وہ دہشتگردی کے نام پر معصوم عوام کی جان لے، ڈی جی آئی ایس پی آر
حکومت کی جانب سے ملک بھر میں 911 ہیلپ لائن فوری طور پر فعال کر دی گئی
پاکستان کا نیا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ کامیابی سے مدار میں پہنچ گیا
ٹرمپ پیوٹن ملاقات: برف پگھلی لیکن روس یوکرین جنگ بندی نہ ہوسکی
پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب سے اموات 300 سے متجاوز، نقصان کے اعداد و شمار جاری
پاکستان نے’گریٹر اسرائیل’ اور فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی سازش مسترد کردی
پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح بلند، کئی مقامات پر نچلے درجے کا سیلاب
’حب الوطنی کو تماشہ بنایا جارہا ہے‘، خواتین فوجی افسران کی ’کون بنے گا کروڑ پتی‘ میں شرکت پر بھارتی بھڑک اٹھ





دلچسپ و عجیب
جرائم کی روک تھام کیلئے جنوبی کوریا میں ہولوگرافک پولیس تعینات
97 سالہ خاتون نے 250 دوڑوں میں اعزاز حاصل کیا
امریکا: لائبریری کو 82 برس بعد کتاب لوٹا دی گئی
‘سینگوں’ والے خرگوشوں سے لوگ خوفزدہ، مگر حقیقت کیا ہے؟
امریکا: لائبریری کو 82 برس بعد کتاب لوٹا دی گئی
منگنی کی انگوٹھی کے لیے پتھر ڈھونڈنے والی خاتون کو بیش بہا ہیرا مل گیا
ندا یاسر کے شو میں بشریٰ انصاری اور فیصل قریشی کی نامناسب گفتگو، صارفین برہم
ٹرینر کو پالتو وہیل نے ہلاک کردیا؛ وائرل ویڈیو کی حقیقت کیا ہے؟
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain