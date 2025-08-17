تازہ تر ین
فیصل قریشی نے سسر کو شادی کے لیے کیسے قائل کیا؟

پاکستان کے معروف اداکار فیصل قریشی نے اپنی ذاتی زندگی کے ایک دلچسپ پہلو کا انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے اپنی اہلیہ ثنا فیصل  سے شادی کے لیے اپنے سسر کو کس طرح قائل کیا۔

فیصل قریشی بطور چائلڈ آرٹسٹ شوبز میں آئے اور آج پاکستان کے سب سے بڑے اسٹارز میں شمار ہوتے ہیں، اپنی زندگی کے معاملات کھل کر بیان کرنے میں جھجک محسوس نہیں کرتے، وہ اس وقت اہلیہ ثنا فیصل کے ساتھ خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے دو بچے بھی ہیں۔

حال ہی میں جیو ٹی وی کے شو ہنسنا منع ہے میں گفتگو کے دوران فیصل نے بتایا کہ انہوں نے ثنا کو فوراً ہی شادی کی پیشکش کردی تھی، تاہم ثنا نے انہیں کہا کہ وہ پہلے میرے والد سے بات کریں۔

فیصل نے بتایا کہ میرے سسر ایک نہایت بااصول اور ڈسپلن والے انسان ہیں، انہوں نے مجھے بٹھا کر باقاعدہ انٹرویو لیا، اس دوران میں نے صاف کہہ دیا کہ میں اپنی زندگی کو سنجیدگی سے آگے بڑھانا چاہتا ہوں اور بس وقتی تعلق نہیں چاہتا۔

اداکار نے بتایا کہ میں نے سسر صاحب کو کہا کہ اگر وقت ضائع کرنا ہوتا تو شوبز میں میرے پاس بہت سے آپشنز موجود تھے، لیکن میرا مقصد ایک مستحکم گھر اور خاندان بنانا ہے۔

فیصل قریشی نے بتایا کہ میرے خلوص اور سنجیدگی نے سسر کو قائل کرلیا اور ایک ہی ماہ میں شادی طے پا گئی۔


