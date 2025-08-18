تازہ تر ین
شوبز

صائمہ نور کی بولڈ لباس میں ڈانس ویڈیو وائرل

پاکستانی فلم اور ڈرامہ انڈسٹری کی مایہ ناز اداکارہ صائمہ نور جمنگ کے بعد اب فلم کی شوٹنگ میں مصروف ہیں، ایسے میں ان کی ایک بولڈ لباس میں ڈانس کرتے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔

فوٹوز اینڈ ویڈیوز شیئرنگ پلیٹ فارم انسٹاگرام پر اداکارہ صائمہ نور کی ایک ویڈیو زیر گردش ہے۔

وائرل ویڈیو میں سینئر اداکارہ نیلے ٹراوزر اور ہلکی سبز شرٹ میں گانے کی شوٹنگ کرواتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں۔

یاد رہے کہ اس سے قبل اداکارہ کو جم مین ورزش کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔

حالیہ ویڈیو وائرل ہوتے ہی صارفین کا ملا جلا ردعمل سامنے آیا ہے۔ بعض صارفین کا کہنا ہے کہ اداکارہ کی عمر اب ان کاموں کی نہیں رہیں انہیں اداکاری چھوڑ دینی چاہیے جبکہ بعض صارفین کے مطابق اداکارہ اب بھی اتنی خوبصورت ہیں۔

واضح رہے کہ صائمہ نور ان دنوں اپنے نئے پروجیکٹ کی شوٹنگ میں مصروف ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل پوسٹ کے کے ہیش ٹیگ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اداکارہ کے نئے پروجیکٹ کا نام ’عشقِ لاہور‘ ہے تاہم اس حوالے سے تصدیق سے کچھ کہا نہیں جاسکتا۔


اہم خبریں
نیوزی لینڈ کے وزیراعظم کرسٹوفر لکسن کی رقص کرتے ویڈیو وائرل
اسرائیلی آرمی چیف نے غزہ سٹی پر قبضے کے منصوبے کی منظوری دیدی
بھارت کی عالمی سطح پر ایک اور سُبکی، امریکا نے تجارتی مذاکرات منسوخ کر دیے
بھارت ٹوٹنے کے قریب؟ واشنگٹن میں خالصتان کے حق میں ریفرنڈم آج ہو گا
لودھراں: عوام ایکسپریس کے 6 بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں، متعدد جاں بحق
جنگلات کا رقبہ 18٪ کم، ماحول اور قومی سلامتی کو خطرہ
پنجاب: شدید بارشوں کی پیشگوئی، پوٹھوہار میں فلیش فلڈ کا خدشہ
حریت پسند کشمیری رہنما یاسین ملک کی بیٹی کا عالمی برادری سے والد کی جان بچانے کا مطالبہ
باجوڑ-دیر پُل کی تنصیب دوبارہ شروع
سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے: آرمی چیف
فوج کی کوئی دلچسپی نہیں کہ وہ دہشتگردی کے نام پر معصوم عوام کی جان لے، ڈی جی آئی ایس پی آر
حکومت کی جانب سے ملک بھر میں 911 ہیلپ لائن فوری طور پر فعال کر دی گئی
پاکستان کا نیا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ کامیابی سے مدار میں پہنچ گیا
ٹرمپ پیوٹن ملاقات: برف پگھلی لیکن روس یوکرین جنگ بندی نہ ہوسکی
پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب سے اموات 300 سے متجاوز، نقصان کے اعداد و شمار جاری
پاکستان نے’گریٹر اسرائیل’ اور فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی سازش مسترد کردی





   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain