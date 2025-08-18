تازہ تر ین
انٹر نیشنل

یوکرین کو تحفظ کی ٹرمپ کی ضمانت بڑا بریک تھرو، نیٹو

نیٹو کے سیکریٹری جنرل مارک رُٹے نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یوکرین کو سیکیورٹی گارنٹی دینے کی پیشکش کو امن مذاکرات میں بڑا “بریک تھرو” قرار دیا۔

وائٹ ہاؤس میں یوکرینی صدر ولادیمیر زیلینسکی اور یورپی رہنماؤں کے ساتھ کثیرالجہتی اجلاس کے دوران مارک رُٹے نے کہا کہ ٹرمپ کا یہ اقدام مذاکرات کے نتائج پر گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔

مارک رُٹے نے صدر ٹرمپ کو یاد دلایا ’’ آپ نے کہا کہ یوکرین کو سیکیورٹی گارنٹی دینے کو تیار ہوں’ یہ ایک بڑا قدم ہے، یہ واقعی ایک بریک تھرو ہے اور اس سے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ تو اس پر بھی آپ کا شکریہ۔”

اس سے قبل اوول آفس میں زیلینسکی کے ساتھ بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے اس امکان کو رد نہیں کیا کہ امریکہ ممکنہ امن معاہدے کو برقرار رکھنے کے لیے یوکرین کی مدد میں فوج بھیج سکتا ہے۔

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم آپ کو شاید آج یا کچھ روز میں اس بارے میں بتا دیں گے۔

رُٹے نے امریکی صدر کو “ڈیڈلاک ختم کرنے” اور روسی صدر ولادیمیر پوتن کو مذاکرات کی میز پر واپس لانے پر بھی سراہا۔


اہم خبریں
نیوزی لینڈ کے وزیراعظم کرسٹوفر لکسن کی رقص کرتے ویڈیو وائرل
اسرائیلی آرمی چیف نے غزہ سٹی پر قبضے کے منصوبے کی منظوری دیدی
بھارت کی عالمی سطح پر ایک اور سُبکی، امریکا نے تجارتی مذاکرات منسوخ کر دیے
بھارت ٹوٹنے کے قریب؟ واشنگٹن میں خالصتان کے حق میں ریفرنڈم آج ہو گا
لودھراں: عوام ایکسپریس کے 6 بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں، متعدد جاں بحق
جنگلات کا رقبہ 18٪ کم، ماحول اور قومی سلامتی کو خطرہ
پنجاب: شدید بارشوں کی پیشگوئی، پوٹھوہار میں فلیش فلڈ کا خدشہ
حریت پسند کشمیری رہنما یاسین ملک کی بیٹی کا عالمی برادری سے والد کی جان بچانے کا مطالبہ
باجوڑ-دیر پُل کی تنصیب دوبارہ شروع
سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے: آرمی چیف
فوج کی کوئی دلچسپی نہیں کہ وہ دہشتگردی کے نام پر معصوم عوام کی جان لے، ڈی جی آئی ایس پی آر
حکومت کی جانب سے ملک بھر میں 911 ہیلپ لائن فوری طور پر فعال کر دی گئی
پاکستان کا نیا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ کامیابی سے مدار میں پہنچ گیا
ٹرمپ پیوٹن ملاقات: برف پگھلی لیکن روس یوکرین جنگ بندی نہ ہوسکی
پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب سے اموات 300 سے متجاوز، نقصان کے اعداد و شمار جاری
پاکستان نے’گریٹر اسرائیل’ اور فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی سازش مسترد کردی





   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain