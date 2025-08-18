یوکرین کو تحفظ کی ٹرمپ کی ضمانت بڑا بریک تھرو، نیٹو

نیٹو کے سیکریٹری جنرل مارک رُٹے نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یوکرین کو سیکیورٹی گارنٹی دینے کی پیشکش کو امن مذاکرات میں بڑا “بریک تھرو” قرار دیا۔
وائٹ ہاؤس میں یوکرینی صدر ولادیمیر زیلینسکی اور یورپی رہنماؤں کے ساتھ کثیرالجہتی اجلاس کے دوران مارک رُٹے نے کہا کہ ٹرمپ کا یہ اقدام مذاکرات کے نتائج پر گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔
مارک رُٹے نے صدر ٹرمپ کو یاد دلایا ’’ آپ نے کہا کہ یوکرین کو سیکیورٹی گارنٹی دینے کو تیار ہوں’ یہ ایک بڑا قدم ہے، یہ واقعی ایک بریک تھرو ہے اور اس سے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ تو اس پر بھی آپ کا شکریہ۔”
اس سے قبل اوول آفس میں زیلینسکی کے ساتھ بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے اس امکان کو رد نہیں کیا کہ امریکہ ممکنہ امن معاہدے کو برقرار رکھنے کے لیے یوکرین کی مدد میں فوج بھیج سکتا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم آپ کو شاید آج یا کچھ روز میں اس بارے میں بتا دیں گے۔
رُٹے نے امریکی صدر کو “ڈیڈلاک ختم کرنے” اور روسی صدر ولادیمیر پوتن کو مذاکرات کی میز پر واپس لانے پر بھی سراہا۔