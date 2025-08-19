تازہ تر ین
انٹر نیشنل

ٹرمپ نے یورپی رہنماؤں کی ملاقات میں پیوٹن کو فون کیا

یورپی رہنماؤں کے ساتھ میٹنگ کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کو ٹیلی فون کیا جس کے باعث میٹنگ روکنا پڑگئی۔

خبر رساں اداروں کے مطابق روسی اور امریکی صدور کی ٹیلی فونک گفتگو 40 منٹ تک جاری رہی۔ روسی صدارتی مشیر کے مطابق گفتگو بے تکلفی پر مبنی اور تعمیری تھی۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق روسی صدر پیوٹن نے ٹرمپ سے کہا کہ وہ یوکرین کے صدر زیلنسکی سے ملاقات کے لیے تیار ہیں، روس یوکرین صدور کی ملاقات اگست کے آخر تک ہونے کی امید ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق پیوٹن اور زیلنسکی کی میٹنگ کے لیے انتظامات شروع کردیے گئے ہیں، مقام کا تعین بعد میں ہوگا۔

اس میٹنگ کے انتظامات نائب صدر جے ڈی وینس، سیکرٹری مارکو روبیو اور مندوب وٹکوف کریں گے۔

اس موقع پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امن معاہدہ ہوگیا تو امریکا یوکرین کی سلامتی کی ضمانت میں مدد کرے گا۔

یوکرینی صدر  کے دورہ واشنگٹن میں جرمنی، برطانیہ، فرانس، اٹلی اور فن لینڈ کے رہنما بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ یورپی کمیشن کی صدر اور نیٹو کے جنرل سیکرٹری بھی دورے میں موجود ہیں۔


اہم خبریں
نیوزی لینڈ کے وزیراعظم کرسٹوفر لکسن کی رقص کرتے ویڈیو وائرل
اسرائیلی آرمی چیف نے غزہ سٹی پر قبضے کے منصوبے کی منظوری دیدی
بھارت کی عالمی سطح پر ایک اور سُبکی، امریکا نے تجارتی مذاکرات منسوخ کر دیے
بھارت ٹوٹنے کے قریب؟ واشنگٹن میں خالصتان کے حق میں ریفرنڈم آج ہو گا
لودھراں: عوام ایکسپریس کے 6 بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں، متعدد جاں بحق
جنگلات کا رقبہ 18٪ کم، ماحول اور قومی سلامتی کو خطرہ
پنجاب: شدید بارشوں کی پیشگوئی، پوٹھوہار میں فلیش فلڈ کا خدشہ
حریت پسند کشمیری رہنما یاسین ملک کی بیٹی کا عالمی برادری سے والد کی جان بچانے کا مطالبہ
باجوڑ-دیر پُل کی تنصیب دوبارہ شروع
سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے: آرمی چیف
فوج کی کوئی دلچسپی نہیں کہ وہ دہشتگردی کے نام پر معصوم عوام کی جان لے، ڈی جی آئی ایس پی آر
حکومت کی جانب سے ملک بھر میں 911 ہیلپ لائن فوری طور پر فعال کر دی گئی
پاکستان کا نیا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ کامیابی سے مدار میں پہنچ گیا
ٹرمپ پیوٹن ملاقات: برف پگھلی لیکن روس یوکرین جنگ بندی نہ ہوسکی
پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب سے اموات 300 سے متجاوز، نقصان کے اعداد و شمار جاری
پاکستان نے’گریٹر اسرائیل’ اور فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی سازش مسترد کردی





   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain