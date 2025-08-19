تازہ تر ین
شوبز

سید جبران کا اڈیالہ جیل میں ’پھانسی‘ سے بال بال بچنے کا انکشاف

پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے معروف اداکار سید جبران نے اڈیالہ جیل میں پھانسی سے بال بال بچنے کا انکشاف کردیا۔

سید جبران اپنی جاندار اداکاری اور منفرد کرداروں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، حال ہی میں انہوں نے اپنا ایک خطرناک تجربہ شیئر کیا، جس میں وہ حقیقی موت کے منہ سے واپس لوٹے ہیں۔

اداکار نے بتایا کہ وہ ایک ڈرامے کی شوٹنگ کے لیے اڈیالہ جیل گئے تھے جہاں انہیں پھانسی دیے جانے کا سین ریکارڈ ہونا تھا، اس منظر میں وہ پھانسی کے تختے پر کھڑے تھے، چہرے پر سیاہ نقاب تھا اور لیور کھینچنے کا عمل ریکارڈ کیا جانا تھا، اچانک لیور پھنس گیا اور شوٹنگ متاثر ہوگئی۔

انہوں نے بتایا کہ ڈائریکٹر نے سین دوبارہ کرنے کا فیصلہ کیا اور مجھے تختے سے نیچے اترنے کا کہا، میرے نیچے اترتے ہی لیور دوبارہ کھینچا گیا اور تختہ اچانک کھل گیا، اگر میں اس وقت پلیٹ فارم پر موجود ہوتا تو میری جان جا سکتی تھی۔

سید جبران کا کہنا تھا کہ یہ لمحہ میری زندگی اور موت کا فاصلہ تھا، واقعے کے بعد ڈائریکٹر سمیت پوری ٹیم سکتے میں آگئی اور سب نے مجھے فوری طور پر صدقہ دینے کا مشورہ دیا۔

اداکار نے بتایا کہ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ زندگی کتنی غیر یقینی ہے اور لمحوں میں بدل سکتی ہے۔


اہم خبریں
یوکرین میں نیٹو امن فوج کسی صورت قبول نہیں، روس کا دوٹوک انکار
’شراکت دار بنیں، دشمن نہیں‘، چینی وزیر خارجہ کا بھارت کو پیغام
پاک بھارت ٹاکرا، ایشیا کپ کے اشتہارات کی قیمتیں جان کر حیران ہوجائیں گے
جوئے کے پلیٹ فارم کیساتھ شراکت، وسیم اکرم کیخلاف درخواست جمع
ایشین اوپن جوڈو چیمپئن شپ میں پاکستان کی ملائیکہ نور نے چاندی کا تمغہ جیت لیا
نیوزی لینڈ کے وزیراعظم کرسٹوفر لکسن کی رقص کرتے ویڈیو وائرل
اسرائیلی آرمی چیف نے غزہ سٹی پر قبضے کے منصوبے کی منظوری دیدی
بھارت کی عالمی سطح پر ایک اور سُبکی، امریکا نے تجارتی مذاکرات منسوخ کر دیے
بھارت ٹوٹنے کے قریب؟ واشنگٹن میں خالصتان کے حق میں ریفرنڈم آج ہو گا
لودھراں: عوام ایکسپریس کے 6 بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں، متعدد جاں بحق
جنگلات کا رقبہ 18٪ کم، ماحول اور قومی سلامتی کو خطرہ
پنجاب: شدید بارشوں کی پیشگوئی، پوٹھوہار میں فلیش فلڈ کا خدشہ
حریت پسند کشمیری رہنما یاسین ملک کی بیٹی کا عالمی برادری سے والد کی جان بچانے کا مطالبہ
باجوڑ-دیر پُل کی تنصیب دوبارہ شروع
سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے: آرمی چیف
فوج کی کوئی دلچسپی نہیں کہ وہ دہشتگردی کے نام پر معصوم عوام کی جان لے، ڈی جی آئی ایس پی آر





دلچسپ و عجیب
پاکستانی نژاد برطانوی طالبہ ماہ نور چیمہ کا آئی کیو اسٹیفن ہاکنگ سے بھی زیادہ قرار
مصر کی مشہور ٹک ٹاک اسٹار لڑکا نکلا
معروف بھارتی اداکارہ انتقال کر گئیں
شہری کو سینے میں چبھن کی شکایت، معائنے میں ڈاکٹر وجہ جان کر حیران رہ گئے
ملائیکہ اروڑہ کا دوسری شادی کی خواہش کا اظہار، کیسا شوہر چاہیئے؟
جرائم کی روک تھام کیلئے جنوبی کوریا میں ہولوگرافک پولیس تعینات
97 سالہ خاتون نے 250 دوڑوں میں اعزاز حاصل کیا
امریکا: لائبریری کو 82 برس بعد کتاب لوٹا دی گئی
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain