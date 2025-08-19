سید جبران کا اڈیالہ جیل میں ’پھانسی‘ سے بال بال بچنے کا انکشاف

پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے معروف اداکار سید جبران نے اڈیالہ جیل میں پھانسی سے بال بال بچنے کا انکشاف کردیا۔
سید جبران اپنی جاندار اداکاری اور منفرد کرداروں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، حال ہی میں انہوں نے اپنا ایک خطرناک تجربہ شیئر کیا، جس میں وہ حقیقی موت کے منہ سے واپس لوٹے ہیں۔
اداکار نے بتایا کہ وہ ایک ڈرامے کی شوٹنگ کے لیے اڈیالہ جیل گئے تھے جہاں انہیں پھانسی دیے جانے کا سین ریکارڈ ہونا تھا، اس منظر میں وہ پھانسی کے تختے پر کھڑے تھے، چہرے پر سیاہ نقاب تھا اور لیور کھینچنے کا عمل ریکارڈ کیا جانا تھا، اچانک لیور پھنس گیا اور شوٹنگ متاثر ہوگئی۔
انہوں نے بتایا کہ ڈائریکٹر نے سین دوبارہ کرنے کا فیصلہ کیا اور مجھے تختے سے نیچے اترنے کا کہا، میرے نیچے اترتے ہی لیور دوبارہ کھینچا گیا اور تختہ اچانک کھل گیا، اگر میں اس وقت پلیٹ فارم پر موجود ہوتا تو میری جان جا سکتی تھی۔
سید جبران کا کہنا تھا کہ یہ لمحہ میری زندگی اور موت کا فاصلہ تھا، واقعے کے بعد ڈائریکٹر سمیت پوری ٹیم سکتے میں آگئی اور سب نے مجھے فوری طور پر صدقہ دینے کا مشورہ دیا۔
اداکار نے بتایا کہ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ زندگی کتنی غیر یقینی ہے اور لمحوں میں بدل سکتی ہے۔