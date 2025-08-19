تازہ تر ین
کنیکا کپور نے بھارتی گانوں کی انڈسٹری کی حقیقت بے نقاب کردی

’ بے بی ڈول‘ گانے سے شہرت پانے والی گلوکارہ کنیکا کپور نے بھارتی گانوں کی انڈسٹری کی حقیقت بے نقاب کردی۔

میڈیا رپورٹ کے مطابق کنیکا کپور نے انٹرویو میں انکشاف کیا کہ بھارت میں گلوکاروں کو احسان جتا کر صرف 101 روپے دیے جاتے ہیں۔

انہوں نے بھارتی گلوکاروں کی مالی مشکلات اور نظام کی ناکامی پر گفتگو کی اور کہا کہ گیت انڈسٹری میں گلوکاروں کو مناسب معاوضہ نہیں ملتا۔

کنیکا کپور نے کہا کہ سنگرز کو اصل پیسے نہیں ملتے ہیں، میں سارے کنٹریکٹس دکھا سکتی ہوں ،صرف 101 روپے ملتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ آپ پر احسان کر رہے ہیں۔

گلوکارہ نے مزید کہا کہ میں آپ کو بھارت کے بڑے سنگرز کے بارے میں بتاسکتی ہوں کہ انہیں بھی اپنے بہترین گانوں کے پیسے نہیں ملے ہیں۔

اُن کا کہنا تھا کہ بھارت میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں کہ سنگر کو پیسے مل جائیں، یہاں نہ رائلٹی ہے اور نہ ہی پبلشنگ ہے، گلوکاروں کےلیے تو کوئی پنشن پلان بھی نہیں۔

کنیکا کپور نے یہ بھی کہا کہ سنگر کی کمائی تب تک ہے، جب تک وہ زندہ ہے اور اُس کی آواز چل رہی اور وہ شو کر پارہا ہے۔


