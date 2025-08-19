تازہ تر ین
شوبز

آریان خان کی ’دی بیڈز آف بالی وڈ‘ تمام ریکارڈز توڑ دے گی: کرن جوہر

بالی وڈ سٹار شاہ رخ خان کے بیٹے آریان خان کی ہدایتکاری میں بننے والی ویب سیریز ’دی بیڈز آف بالی وڈ‘ کا ٹریلر اتوار کو جاری کیا گیا۔

’دی بیڈز آف بالی وڈ‘ آریان خان کی ڈیبیو ویب سیریز ہے جس کا ٹریلر اتوار کے دن بڑے جوش و خروش سے جاری کیا گیا۔

ٹریلر زیادہ تر ناظرین کی توقعات پر پورا اترا اور خوب داد سمیٹی۔

کئی فنکاروں اور مداحوں نے اس ٹریلر کو سراہا جن میں کرن جوہر جو خان خاندان کے قریبی دوست ہیں، بھی شامل تھے۔

کرن کا ماننا ہے کہ جب یہ شو نیٹ فلکس پر ریلیز ہوگا تو یہ تمام ریکارڈز توڑ ڈالے گا۔

کرن جوہر نے اپنی انسٹاگرام سٹوری پر لکھا کہ ’آریان! تم سے محبت ہے! یہ شو تمام ریکارڈز توڑ دے گا! مجھے تم پر بہت فخر ہے۔‘

کرن جوہر نے اداکار لکشیا کو بھی نیک خواہشات دی، جو کہ اس سیریز کے مرکزی اداکاروں میں شامل ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ ’ہمارا لڑکا اس شاندار سیریز میں مرکزی کردار میں جگمگا رہا ہے، یہ دیکھ کر بہت فخر محسوس ہو رہا ہے! ریڈ کارپٹ تمہارے لیے تیار ہے  لکشیا جاؤ، چھا جاؤ۔‘

یاد رہے کہ لکشیا نے نکھل ناگیش بھٹ کی ہارر ایکشن فلم ’کل‘ میں کام کیا تھا، جو پچھلے سال ریلیز ہوئی تھی اور اسے ناقدین نے خوب سراہا تھا۔ لکشیا اصل میں ’دوستانہ 2‘ کے ذریعے ڈیبیو کرنے والے تھے، مگر وہ فلم منسوخ کر دی گئی۔

’کل‘ کو کرن جوہر کی دھرما پروڈکشنز اور گنیت مونگا کی سکھیا انٹرٹینمنٹ نے مل کر پروڈیوس کیا تھا۔

’دی بیڈز آف بالی وڈ‘ کو آریان خان نے تحریر اور ہدایتکاری کی ہے جبکہ اس کی پروڈیوسر آریان کی والدہ گوری خان ہیں۔

اس شو میں بوبی دیول، منوج پاھوا، مونا سنگھ، منیش چودھری، رگھو جویال، انیا سنگھ، وجینت کوہلی اور گوتامی کپور بھی شامل ہیں۔

یہ سیریز رواں سال نیٹ فلکس پر ریلیز ہوگی، تاہم اس کی حتمی تاریخ کا اعلان ابھی نہیں کیا گیا ہے۔


اہم خبریں
یوکرین میں نیٹو امن فوج کسی صورت قبول نہیں، روس کا دوٹوک انکار
’شراکت دار بنیں، دشمن نہیں‘، چینی وزیر خارجہ کا بھارت کو پیغام
پاک بھارت ٹاکرا، ایشیا کپ کے اشتہارات کی قیمتیں جان کر حیران ہوجائیں گے
جوئے کے پلیٹ فارم کیساتھ شراکت، وسیم اکرم کیخلاف درخواست جمع
ایشین اوپن جوڈو چیمپئن شپ میں پاکستان کی ملائیکہ نور نے چاندی کا تمغہ جیت لیا
نیوزی لینڈ کے وزیراعظم کرسٹوفر لکسن کی رقص کرتے ویڈیو وائرل
اسرائیلی آرمی چیف نے غزہ سٹی پر قبضے کے منصوبے کی منظوری دیدی
بھارت کی عالمی سطح پر ایک اور سُبکی، امریکا نے تجارتی مذاکرات منسوخ کر دیے
بھارت ٹوٹنے کے قریب؟ واشنگٹن میں خالصتان کے حق میں ریفرنڈم آج ہو گا
لودھراں: عوام ایکسپریس کے 6 بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں، متعدد جاں بحق
جنگلات کا رقبہ 18٪ کم، ماحول اور قومی سلامتی کو خطرہ
پنجاب: شدید بارشوں کی پیشگوئی، پوٹھوہار میں فلیش فلڈ کا خدشہ
حریت پسند کشمیری رہنما یاسین ملک کی بیٹی کا عالمی برادری سے والد کی جان بچانے کا مطالبہ
باجوڑ-دیر پُل کی تنصیب دوبارہ شروع
سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے: آرمی چیف
فوج کی کوئی دلچسپی نہیں کہ وہ دہشتگردی کے نام پر معصوم عوام کی جان لے، ڈی جی آئی ایس پی آر





دلچسپ و عجیب
پاکستانی نژاد برطانوی طالبہ ماہ نور چیمہ کا آئی کیو اسٹیفن ہاکنگ سے بھی زیادہ قرار
مصر کی مشہور ٹک ٹاک اسٹار لڑکا نکلا
معروف بھارتی اداکارہ انتقال کر گئیں
شہری کو سینے میں چبھن کی شکایت، معائنے میں ڈاکٹر وجہ جان کر حیران رہ گئے
ملائیکہ اروڑہ کا دوسری شادی کی خواہش کا اظہار، کیسا شوہر چاہیئے؟
جرائم کی روک تھام کیلئے جنوبی کوریا میں ہولوگرافک پولیس تعینات
97 سالہ خاتون نے 250 دوڑوں میں اعزاز حاصل کیا
امریکا: لائبریری کو 82 برس بعد کتاب لوٹا دی گئی
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain