مشعل خان نے شوبز سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی وجہ بتادی

مشعل خان کا شمار مشہور اداکاراؤں میں ہوتا ہے، انہیں ہم ٹی وی کے ڈرامے ’سنو چندا‘ سے مقبولیت حاصل ہوئی۔

ان کے مشہور ڈراموں میں خواب نگر کی شہزادی، سایہ 2، کچا دھاگا، تھوڑا سا حق، قصہ مہربانو کا اور پیاری مونا شامل ہیں، وہ آخری بار 2023 میں اے آر وائی ڈیجیٹل کے ڈرامے احسان فراموش میں نظر آئی تھیں، جس کے بعد انہوں نے ایک نیوز چینل پر فنانس سے متعلق پروگرام کی میزبانی شروع کر دی۔

حال ہی میں اداکارہ نے اداکاری چھوڑنے کی اصل وجہ بتائی، انہوں نے انسٹاگرام پر اپنی چند تصاویر شیئر کیں اور ایک تصویر کے ساتھ ایک کیپشن بھی لکھا۔

کیپشن کے مطابق زندگی اُس وقت کیسی محسوس ہوتی ہے جب انسان محنت سے پڑھائی کرے اور دیانتداری کو اپنائے، نہ کہ دوسروں کو دھوکا دے کر غلط راستوں سے پیسہ کمائے۔

اداکارہ کی ایک پوسٹ پر مداحوں نے شوبز میں کام سے متعلق سوالات بھی کیے، جن کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اداکاری اس لیے چھوڑی کیونکہ وہ زندگی میں اس سے زیادہ حاصل کرنا چاہتی تھیں اور اب بطور اداکارہ کام نہیں کر رہیں۔

انہوں نے بتایا کہ اب وہ فنانس کی تعلیم پر گہری توجہ دے رہی ہیں کیونکہ ان کے نزدیک تعلیم اور سیکھنا زندگی کی سب سے اہم چیز ہے۔

اداکارہ کے مطابق وہ اب مکمل طور پر اداکاری چھوڑ چکی ہیں اور اس وقت بطور فنانس کوچ، ایڈوائزر اور اینکر کام کر رہی ہیں۔

واضح رہے کہ وہ سرمایہ کاری کی ماہر بھی ہیں اور کئی سوشل میڈیا صارفین سرمایہ کاری، بزنس اور دیگر معاشی معاملات پر ان سے رہنمائی بھی لیتے ہیں۔


