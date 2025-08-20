تازہ تر ین
شوبز

لیہہ: ’’دھرندر‘‘ کا ۱۰۰؍ سے زائد کا عملہ فوڈ پوائزننگ کا شکار، شوٹنگ روک دی گئی

لیہہ، لداخ میں رنویر سنگھ کی فلم ’’دھرندر‘‘ کے سیٹ پر عملے کے ۱۰۰؍ سے زائد افراد کے فوڈ پوائزننگ کا شکار ہونے کے بعد فلم کی شوٹنگ روک دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ یہ فلم ۵؍ دسمبر ۲۰۲۵ء کو سنیما گھروں میں ریلیز ہوگی

رنویر سنگھ کی فلم ’’دھرندد‘‘ کی ریلیز روک دی گئی ہے۔ آدتیہ دھر کی ہدایتکاری میں بنی فلم، جس میں سارا ارجن، رنویر سنگھ، اکشے کھنہ، ارجن رامپال اور دیگر نے کلیدی کردار نبھائے ہیں، کے سیٹ پر صحت کے متعلق تشویش کا خطرہ پھیل گیا ہے۔ ۱۷؍ اگست بروز اتوار کو فلم کے ۱۰۰؍ سے زائد عملے کو کھانا کھانے کے بعد پیٹ درد، سر درد اور الٹی کی شکایت ہونے کے بعد سجل میموریل اسپتال داخل کیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے بتایا کہ تمام افراد فوڈ پوائزننگ سے متاثر تھے۔ اے آئی این ایس نے رپورٹ کیا ہے کہ اتوار کی شام فلم کے عملے کے ۱۰۰؍ سے زائد افراد کھانا کھانے کے بعد فوڈ پوائزننگ کا شکار ہوگئے تھے۔ یہ معاملہ دھرندر کے سیٹ پر پیش آیا تھا۔

اسپتال کے ایک سینئر ڈاکٹر نے بتایا کہ ’’ہم نے فوری طور پر مریضوں کے جم غفیر کا سامنا کیا۔ پولیس بھی آگئی تھی جنہوں نے ہجوم اور اس واقعے کی وجہ سے پھیلنے والی افراتفری پر قابو پایا۔

لیہہ، لداخ میں فلم کے سیٹ پر کیا ہوا تھا؟
لیہہ، لداخ میں فلم کا عملہ ایک منظر کی شوٹنگ میں مصروف تھا تبھی چند افراد اچانک بیمار ہوگئے جس کے سبب فلم کا پروڈکشن روکنا پڑا۔ ۱۰۰؍ سے زائد افراد کے اچانک بیمار ہونے کے بعد حالات پر قابو پانے کیلئے پولیس اور طبی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئی تھیں۔ اس واقعے کی وجہ سے کسی بھی شخص کی جان نہیں گئی لیکن حالات بہتر ہونے تک فلم کا پروڈکشن روک دیا گیا ہے۔ مداحوں نے سوشل میڈیا پر اس واقعے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بیمار افراد کی جلد صحت یابی کی امید ظاہر کی ہے۔

دھرندر کی ریلیز اور باکس آفس پر دیگر فلموں سے تنازع
یاد رہے کہ رنویر سنگھ کی ہدایتکاری میں بنی یہ فلم ۵؍ دسمبر ۲۰۲۵ء کو سنیما گھروں میں ریلیزہوگی اور شاہد کپور اور وشال بھردواج کی فلم ’’ارجن استرا‘‘ سے ٹکرائے گی۔ ’’دھرندر‘‘ اور ’’ارجن استرا‘‘ کی ریلیز کو مدنظر رکھتے ہوئے فلمسازوں نے پربھاس کی فلم ’’راجہ صاب‘‘ کو ۶؍ دسمبر ۲۰۲۵ء کو ریلیز کرنے کا منصوبہ بنایا ہے لیکن فلم کی ریلیز کی تاریخ ملتوی بھی کی جاسکتی ہے۔


اہم خبریں
’’سیلاب اور بارشوں نے مجھے خوفزدہ کردیا‘‘؛ ماہرہ خان کا اعتراف
عمران خان نے اعظم سواتی کو سینیٹ اور محمود اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا
ایشیا کپ 2025، بھارتی اسکواڈ کا اعلان
اپنے دو بچوں کو قتل کرنے والی ملزمہ کا ریمانڈ بڑھا
یوکرین میں نیٹو امن فوج کسی صورت قبول نہیں، روس کا دوٹوک انکار
’شراکت دار بنیں، دشمن نہیں‘، چینی وزیر خارجہ کا بھارت کو پیغام
پاک بھارت ٹاکرا، ایشیا کپ کے اشتہارات کی قیمتیں جان کر حیران ہوجائیں گے
جوئے کے پلیٹ فارم کیساتھ شراکت، وسیم اکرم کیخلاف درخواست جمع
ایشین اوپن جوڈو چیمپئن شپ میں پاکستان کی ملائیکہ نور نے چاندی کا تمغہ جیت لیا
نیوزی لینڈ کے وزیراعظم کرسٹوفر لکسن کی رقص کرتے ویڈیو وائرل
اسرائیلی آرمی چیف نے غزہ سٹی پر قبضے کے منصوبے کی منظوری دیدی
بھارت کی عالمی سطح پر ایک اور سُبکی، امریکا نے تجارتی مذاکرات منسوخ کر دیے
بھارت ٹوٹنے کے قریب؟ واشنگٹن میں خالصتان کے حق میں ریفرنڈم آج ہو گا
لودھراں: عوام ایکسپریس کے 6 بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں، متعدد جاں بحق
جنگلات کا رقبہ 18٪ کم، ماحول اور قومی سلامتی کو خطرہ
پنجاب: شدید بارشوں کی پیشگوئی، پوٹھوہار میں فلیش فلڈ کا خدشہ





دلچسپ و عجیب
۔75 سالہ شخص اے آئی لڑکی کی محبت میں گرفتار، بیوی سے طلاق کا مطالبہ کردیا
دنیا کا سب سے سستا کمپیوٹر کیس، صرف ڈیلیوری فیس
پاکستانی نژاد برطانوی طالبہ ماہ نور چیمہ کا آئی کیو اسٹیفن ہاکنگ سے بھی زیادہ قرار
مصر کی مشہور ٹک ٹاک اسٹار لڑکا نکلا
معروف بھارتی اداکارہ انتقال کر گئیں
شہری کو سینے میں چبھن کی شکایت، معائنے میں ڈاکٹر وجہ جان کر حیران رہ گئے
ملائیکہ اروڑہ کا دوسری شادی کی خواہش کا اظہار، کیسا شوہر چاہیئے؟
جرائم کی روک تھام کیلئے جنوبی کوریا میں ہولوگرافک پولیس تعینات
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain