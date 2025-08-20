تازہ تر ین
کھیل

پاک-امریکا توانائی تعاون پر اتفاق

وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک سے امریکی ناظم الامور نیٹلی اے بیکر نے ملاقات کی، جس میں تیل و  گیس اور معدنیات کے شعبوں میں دوطرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

ملاقات میں پاکستان اور امریکا کے درمیان توانائی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔

امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے کہا کہ صدر ٹرمپ کے ویژن کے مطابق امریکی کمپنیاں پاکستان کے تیل، گیس اور معدنیات کے شعبے میں گہری دلچسپی رکھتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی سفارتخانہ ایکسپلوریشن اینڈ پروڈکشن سیکٹر میں امریکی اور پاکستانی کمپنیوں کے درمیان براہ راست روابط کی سہولت فراہم کرے گا۔

انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ دنوں ہونے والے پاک امریکا کاؤنٹر ٹیررازم ڈائیلاگ کے بعد اب دونوں ملکوں کی شراکت داری کو معیشت کے میدان میں بھی آگے بڑھایا جا رہا ہے۔

وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے امریکی سرمایہ کاروں کی توانائی کے شعبے میں دلچسپی کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پاکستان آنشور اور آفشور تیل و گیس کے ایکسپلوریشن بلاکس کے لیے بڈنگ راؤنڈ کا آغاز کر رہی ہے، جو غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے ایک شاندار موقع ہے۔

انہوں نے کہا کہ امریکی کمپنیوں کے ساتھ معلومات کا تبادلہ جاری ہے تاکہ سرمایہ کاری کے مواقع کو بہتر بنایا جا سکے۔

علی پرویز ملک نے اس موقع پر بتایا کہ پاکستان میں شیل آئل اور گیس سمیت توانائی کے وسیع ذخائر موجود ہیں اور حکومت کا ہدف ہے کہ ان وسائل کو بروئے کار لا کر ٹھوس ذخائر میں تبدیل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی سرمایہ کاری سے نہ صرف پاکستان کے توانائی کے شعبے کو تقویت ملے گی بلکہ دونوں ملکوں کے درمیان معاشی تعلقات کو بھی نئی جہت ملے گی۔


اہم خبریں
’’سیلاب اور بارشوں نے مجھے خوفزدہ کردیا‘‘؛ ماہرہ خان کا اعتراف
عمران خان نے اعظم سواتی کو سینیٹ اور محمود اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا
ایشیا کپ 2025، بھارتی اسکواڈ کا اعلان
اپنے دو بچوں کو قتل کرنے والی ملزمہ کا ریمانڈ بڑھا
یوکرین میں نیٹو امن فوج کسی صورت قبول نہیں، روس کا دوٹوک انکار
’شراکت دار بنیں، دشمن نہیں‘، چینی وزیر خارجہ کا بھارت کو پیغام
پاک بھارت ٹاکرا، ایشیا کپ کے اشتہارات کی قیمتیں جان کر حیران ہوجائیں گے
جوئے کے پلیٹ فارم کیساتھ شراکت، وسیم اکرم کیخلاف درخواست جمع
ایشین اوپن جوڈو چیمپئن شپ میں پاکستان کی ملائیکہ نور نے چاندی کا تمغہ جیت لیا
نیوزی لینڈ کے وزیراعظم کرسٹوفر لکسن کی رقص کرتے ویڈیو وائرل
اسرائیلی آرمی چیف نے غزہ سٹی پر قبضے کے منصوبے کی منظوری دیدی
بھارت کی عالمی سطح پر ایک اور سُبکی، امریکا نے تجارتی مذاکرات منسوخ کر دیے
بھارت ٹوٹنے کے قریب؟ واشنگٹن میں خالصتان کے حق میں ریفرنڈم آج ہو گا
لودھراں: عوام ایکسپریس کے 6 بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں، متعدد جاں بحق
جنگلات کا رقبہ 18٪ کم، ماحول اور قومی سلامتی کو خطرہ
پنجاب: شدید بارشوں کی پیشگوئی، پوٹھوہار میں فلیش فلڈ کا خدشہ





دلچسپ و عجیب
75 سالہ شخص اے آئی لڑکی کی محبت میں گرفتار
۔75 سالہ شخص اے آئی لڑکی کی محبت میں گرفتار، بیوی سے طلاق کا مطالبہ کردیا
دنیا کا سب سے سستا کمپیوٹر کیس، صرف ڈیلیوری فیس
پاکستانی نژاد برطانوی طالبہ ماہ نور چیمہ کا آئی کیو اسٹیفن ہاکنگ سے بھی زیادہ قرار
مصر کی مشہور ٹک ٹاک اسٹار لڑکا نکلا
معروف بھارتی اداکارہ انتقال کر گئیں
شہری کو سینے میں چبھن کی شکایت، معائنے میں ڈاکٹر وجہ جان کر حیران رہ گئے
ملائیکہ اروڑہ کا دوسری شادی کی خواہش کا اظہار، کیسا شوہر چاہیئے؟
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain