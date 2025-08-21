جوئے کو پروموٹ کرنے کا معاملہ، ڈکی بھائی کے کیس سے متعلق اہم فیصلہ آگیا

سیشن کورٹ لاہور عدالت نے ڈکی بھائی کی بیوی عروب جتوئی کو 30 اگست تک گرفتار کرنے سے روک دیا۔
رپورٹ کے مطابق سیشن کورٹ لاہور میں ڈکی بھائی اور اہلیہ کی ویڈیوز میں جوئے کو پروموٹ کرنے کے کیس پر سماعت ہوئی۔ ایڈیشنل سیشن جج نے عبوری ضمانت پر سماعت کی۔
عروب جتوئی کی جانب سے عرفان کلیات ایڈووکیٹ اور راجہ عبدالرحمان رانجھا ایڈووکیٹ پیش ہوئے۔
عدالت نےعروب جتوئی کی عبوری ضمانت منظور کرتے ہوئے یوٹیوبر کی اہلیہ کو 30 اگست تک گرفتار کرنے سے روک دیا۔
عدالت نے ڈکی بھائی کی اہلیہ کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر تفتیشی سے رپورٹ بھی طلب کرلی۔