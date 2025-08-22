معروف پنجابی اداکار جسوندر بھلا 65 سال کی عمر میں چل بسے۔

پنجابی سنیما کا حقیقی لیجنڈ نہیں رہا۔ تجربہ کار اداکار اور کامیڈین جسوندر بھلا کا جمعہ 22 اگست کی صبح موہالی کے فورٹس ہسپتال میں انتقال ہوگیا۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ انہیں برین اسٹروک ہوا اور صبح 4 بجے ان کا انتقال ہوگیا۔ ان کی آخری رسومات 23 اگست کو دوپہر 12 بجے بلونگی کریمیشن گراؤنڈ موہالی میں ادا کی جائیں گی۔ جب سے ان کے انتقال کی خبر بریک ہوئی، مداحوں اور ساتھی اداکاروں کی جانب سے انہیں خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ پنجابی کامیڈین جسوندر بھلا 65 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ آسان کامیڈی کے ساتھ تیز طنز کی آمیزش کے لیے جانا جاتا ہے، جسوندر بھلا پنجابی تفریحی صنعت کے سب سے زیادہ پسندیدہ شبیہیں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے جاٹ اینڈ جولیٹ، سردار جی، اور کیری آن جٹا جیسی فلموں میں اپنے کرداروں سے سامعین کے دلوں میں ایک خاص جگہ بنائی۔ جمعہ کی صبح ان کا برین اسٹروک کے باعث موہالی میں انتقال ہو گیا۔ انڈین ایکسپریس کے مطابق وہ 4 مئی 1960 کو لدھیانہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے پنجاب میں چھنکاٹا کے ساتھ مقبولیت حاصل کی، ایک طنزیہ آڈیو-ویڈیو سیریز جو 1988 میں شروع کی گئی تھی۔ یہ ایک ثقافتی رجحان بن گیا، جہاں جسوندر بھلا کا کردار ‘چاچا چتر سنگھ’ اپنے دہاتی مزاح اور سماجی تبصرے کے لیے گھریلو نام بن گیا۔ چھنکاٹا کی تقریباً 27 قسطیں جسویندر بھلا نے ریلیز کیں اور دنیا بھر کے پنجابی سامعین نے اسے پسند کیا۔