تازہ تر ین
شوبز

معروف پنجابی اداکار جسوندر بھلا 65 سال کی عمر میں چل بسے۔

پنجابی سنیما کا حقیقی لیجنڈ نہیں رہا۔ تجربہ کار اداکار اور کامیڈین جسوندر بھلا کا جمعہ 22 اگست کی صبح موہالی کے فورٹس ہسپتال میں انتقال ہوگیا۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ انہیں برین اسٹروک ہوا اور صبح 4 بجے ان کا انتقال ہوگیا۔ ان کی آخری رسومات 23 اگست کو دوپہر 12 بجے بلونگی کریمیشن گراؤنڈ موہالی میں ادا کی جائیں گی۔ جب سے ان کے انتقال کی خبر بریک ہوئی، مداحوں اور ساتھی اداکاروں کی جانب سے انہیں خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ پنجابی کامیڈین جسوندر بھلا 65 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ آسان کامیڈی کے ساتھ تیز طنز کی آمیزش کے لیے جانا جاتا ہے، جسوندر بھلا پنجابی تفریحی صنعت کے سب سے زیادہ پسندیدہ شبیہیں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے جاٹ اینڈ جولیٹ، سردار جی، اور کیری آن جٹا جیسی فلموں میں اپنے کرداروں سے سامعین کے دلوں میں ایک خاص جگہ بنائی۔ جمعہ کی صبح ان کا برین اسٹروک کے باعث موہالی میں انتقال ہو گیا۔ انڈین ایکسپریس کے مطابق وہ 4 مئی 1960 کو لدھیانہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے پنجاب میں چھنکاٹا کے ساتھ مقبولیت حاصل کی، ایک طنزیہ آڈیو-ویڈیو سیریز جو 1988 میں شروع کی گئی تھی۔ یہ ایک ثقافتی رجحان بن گیا، جہاں جسوندر بھلا کا کردار ‘چاچا چتر سنگھ’ اپنے دہاتی مزاح اور سماجی تبصرے کے لیے گھریلو نام بن گیا۔ چھنکاٹا کی تقریباً 27 قسطیں جسویندر بھلا نے ریلیز کیں اور دنیا بھر کے پنجابی سامعین نے اسے پسند کیا۔


اہم خبریں
کیلیفورنیا سینیٹ میں پاکستان سے متعلق قرارداد منظور
’’سیلاب اور بارشوں نے مجھے خوفزدہ کردیا‘‘؛ ماہرہ خان کا اعتراف
عمران خان نے اعظم سواتی کو سینیٹ اور محمود اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا
ایشیا کپ 2025، بھارتی اسکواڈ کا اعلان
اپنے دو بچوں کو قتل کرنے والی ملزمہ کا ریمانڈ بڑھا
یوکرین میں نیٹو امن فوج کسی صورت قبول نہیں، روس کا دوٹوک انکار
’شراکت دار بنیں، دشمن نہیں‘، چینی وزیر خارجہ کا بھارت کو پیغام
پاک بھارت ٹاکرا، ایشیا کپ کے اشتہارات کی قیمتیں جان کر حیران ہوجائیں گے
جوئے کے پلیٹ فارم کیساتھ شراکت، وسیم اکرم کیخلاف درخواست جمع
ایشین اوپن جوڈو چیمپئن شپ میں پاکستان کی ملائیکہ نور نے چاندی کا تمغہ جیت لیا
نیوزی لینڈ کے وزیراعظم کرسٹوفر لکسن کی رقص کرتے ویڈیو وائرل
اسرائیلی آرمی چیف نے غزہ سٹی پر قبضے کے منصوبے کی منظوری دیدی
بھارت کی عالمی سطح پر ایک اور سُبکی، امریکا نے تجارتی مذاکرات منسوخ کر دیے
بھارت ٹوٹنے کے قریب؟ واشنگٹن میں خالصتان کے حق میں ریفرنڈم آج ہو گا
لودھراں: عوام ایکسپریس کے 6 بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں، متعدد جاں بحق
جنگلات کا رقبہ 18٪ کم، ماحول اور قومی سلامتی کو خطرہ





دلچسپ و عجیب
ماں کی موت ان کی خواہش کے مطابق ہوئی: پوجا بیدی
بھارت میں پیسوں کے بجائے کچرا وصول کرنے والے کیفے مقبول ہونے لگے
سوشل میڈیا انفلوئنسر نے 2 سال میں 67 کلو وزن کیسے کم کیا؟ فارمولا بتا دیا
دنیا کا سب سے سستا کمپیوٹر کیس، صرف ڈیلیوری فیس
56 سال بعد کھوئی انگوٹھی مالک کو واپس مل گئی
انسانی تاریخ کے چند ہولناک حادثات
نورا فتیحی جیسی دِکھنے کیلیے 3 گھنٹے ورزش کرو؛ بیوی شوہر کی شکایت لیکر تھانے پہنچ گئی
جوئے کو پروموٹ کرنے کا معاملہ، ڈکی بھائی کے کیس سے متعلق اہم فیصلہ آگیا
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain