پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آئس ہاکی میں شاندار کامیابی

پاکستان نے تاریخ میں پہلی بار آئس ہاکی کے میدان میں شاندار کامیابی حاصل کرلی ہے۔

امریکہ میں ہونے والی ’لیٹم کپ‘ ڈویژن تھری آئس ہاکی چیمپئن شپ میں پاکستانی ٹیم نے فائنل میں پیرو کو 1-6 سے شکست دے کرٹائٹل اپنے نام کر لیا۔

پاکستان ٹیم نے پورے ایونٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور ناقابل شکست رہی۔

اسی چیمپئن شپ میں پاکستانی خواتین کی ٹیم نے بھی نمایاں کارکردگی دکھائی اورڈویژن ٹو مقابلوں میں کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔

ٹورنامنٹ میں 17 ممالک کی 62 سے زائد ٹیموں نے شرکت کی۔

آئس ہاکی میں اس شاندار فتح سے پاکستان میں اس غیرروایتی کھیل کو فروغ ملنے کی امید پیدا ہوگئی ہے۔


