کرکٹ جنوبی افریقا نے2027 ون ڈے ورلڈ کپ کے وینیوز کا اعلان کر دیا

کرکٹ جنوبی افریقا نے2027 کے آئی سی سی ون ڈے ورلڈ کپ کے وینیوز کا اعلان کر دیا۔
کرکٹ جنوبی افریق نے وینیوز کا اعلان ون ڈے ورلڈکپ کے لیے لوکل آرگنائزنگ کمیٹی کے تشکیل کے موقع پر کیا۔
2027 ورلڈ کپ کے 54 میں سے 44 میچز جنوبی افریقا میں کھیلے جائیں گے۔ جنوبی افریقا کے 8 وینیوز ون ڈے ورلڈ کپ کے میچز کی میزبانی کریں گے۔
جوہانسبرگ، پریٹوریا ، کیپ ٹاؤن، ڈربن، بلوئم فونٹین، ایسٹ لندن ،پارل اور کیں برہا کو ون ڈے ورلڈکپ کی میزبانی دی گئی ہے۔ورلڈ کپ کے باقی 10 میچز کی میزبانی زمبابوے اور نمیبیا کریں گے۔
واضح رہے کہ 2027 ورلڈ کپ کی میزبانی مشترکہ طور پر جنوبی افریقا، نمیبیا اور زمبابوے نے کرنی ہے۔ون ڈے ورلڈ کپ 2027 اکتوبر اور نومبر میں کھیلا جائے گا۔