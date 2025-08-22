کانٹینٹ کرئیٹر طلحہ احمد کا انسٹا اکاؤنٹ مستقل طور پر معطل، وجہ بھی سامنے آگئی

سوشل میڈیا پر اپنے منفرد اور فیملی کانٹینٹ سے شہرت پانے والے کانٹینٹ کرئیٹر طلحہ احمد کا انسٹاگرام اکاؤنٹ پلیٹ فارم نے مستقل طور پر معطل کردیا ۔
جیو ڈیجیٹل سے گفتگو کرتے ہوئے طلحہ کے بھائی طحٰہ احمد نے بتایا کہ ان کا اکاؤنٹ جس بنیاد پر معطل کیا گیا ہے اس کی وجہ ان کا 13 سال سے کم عمر ہونا بتائی جارہی ہے۔
انسٹاگرام کے مطابق طلحہ 13 سال سے کم عمر ہیں، اس بنا پر ان کا اکاؤنٹ معطل کیا گیا ہے جب کہ ان کی عمر اس وقت 16 سال ہے۔
اکاؤنٹ معطل ہونے کے بعد کیا کارروائی کی گئی؟
طحٰہ نے بتایا کہ جب ان کے بھائی کا اکاؤنٹ معطل ہوا تو انہوں نے انسٹاگرام پر اپیل کی، انسٹاگرام کی جانب سے طلحہ کا شناختی کارڈر یا کچھ ڈاکیومینٹس جس سے ان کی عمر کی تصدیق کی جاسکے، ایک فارم کے ذریعے مانگے گئے’۔
طحٰہ نے مزید بتایا کہ ’ان ڈاکیومینٹس میں طلحہ کی تصویر ہونا بھی ضروری تھی، ونائل کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے میں نے ان کے اسکول کے ڈاکیومینٹس جمع کردیے جس پر ان کی عمر نام اور تصویر موجود تھی لیکن اس کے بعد بھی انسٹاگرام نے اب تک اکاؤنٹ بحال نہیں کیا’۔
جیو ڈیجیٹل نے طلحہ کے بھائی سے پوچھا کہ ان کے نزدیک اکاؤنٹ اچانک معطل ہونے کی کیا وجوہات ہوسکتی ہیں اور کیا اب طلحہ نئے اکاؤنٹ سے کانٹینٹ کرئیشن کریں گے یا پھر پرانا اکاؤنٹ فعال ہونے کا انتظار کریں گے؟
اس پر انہوں نے کہا کہ ’کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ اکاؤنٹ رپورٹ کیا گیا ہے یا کیا ہوا ہے کہ مستقل طور پر ہی ڈس ایبل کردیا گیا، جہاں تک کانٹینٹ کرئیشن کی بات ہے تو ارادہ ہے کہ نئے اکاونٹ سے طلحہ جلد سوشل میڈیا پر قدم رکھیں گے‘۔
دوسری جانب طلحہ احمد کے فیس بک اکاؤنٹ پر ان کے فالورز اکاؤنٹ معطل ہوجانے پر مختلف تبصرے کرتے بھی دیکھے جارہی ہیں۔