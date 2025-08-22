تازہ تر ین
شوبز

کانٹینٹ کرئیٹر طلحہ احمد کا انسٹا اکاؤنٹ مستقل طور پر معطل، وجہ بھی سامنے آگئی

سوشل میڈیا پر اپنے منفرد اور فیملی کانٹینٹ سے شہرت پانے والے کانٹینٹ کرئیٹر طلحہ احمد کا انسٹاگرام اکاؤنٹ پلیٹ فارم نے مستقل طور پر معطل کردیا ۔

جیو ڈیجیٹل سے گفتگو کرتے ہوئے طلحہ کے بھائی طحٰہ احمد نے بتایا کہ ان کا اکاؤنٹ جس بنیاد پر معطل کیا گیا ہے اس کی وجہ ان کا 13 سال سے کم عمر ہونا بتائی جارہی ہے۔

انسٹاگرام کے مطابق طلحہ 13 سال سے کم عمر ہیں، اس بنا پر ان کا اکاؤنٹ معطل کیا گیا ہے جب کہ ان کی عمر اس وقت 16 سال ہے۔

اکاؤنٹ معطل ہونے کے بعد کیا کارروائی کی گئی؟

طحٰہ نے بتایا کہ جب ان کے بھائی کا اکاؤنٹ معطل ہوا تو انہوں نے انسٹاگرام پر اپیل کی، انسٹاگرام کی جانب سے طلحہ کا شناختی کارڈر یا کچھ ڈاکیومینٹس جس سے ان کی عمر کی تصدیق کی جاسکے، ایک فارم کے ذریعے مانگے گئے’۔

طحٰہ نے مزید بتایا کہ ’ان ڈاکیومینٹس میں طلحہ کی تصویر ہونا بھی ضروری تھی، ونائل کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے میں نے ان کے اسکول کے ڈاکیومینٹس جمع کردیے جس پر ان کی عمر نام اور تصویر موجود تھی لیکن اس کے بعد بھی انسٹاگرام نے اب تک اکاؤنٹ بحال نہیں کیا’۔

جیو ڈیجیٹل نے طلحہ کے بھائی سے پوچھا کہ ان کے نزدیک اکاؤنٹ اچانک معطل ہونے کی کیا وجوہات ہوسکتی ہیں اور کیا اب طلحہ نئے اکاؤنٹ سے کانٹینٹ کرئیشن کریں گے یا پھر پرانا اکاؤنٹ فعال ہونے کا انتظار کریں گے؟

اس پر انہوں نے کہا کہ ’کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ اکاؤنٹ رپورٹ کیا گیا ہے یا کیا ہوا ہے کہ مستقل طور پر ہی ڈس ایبل کردیا گیا، جہاں تک کانٹینٹ کرئیشن کی بات ہے تو ارادہ ہے کہ نئے اکاونٹ سے طلحہ جلد سوشل میڈیا پر قدم رکھیں گے‘۔

دوسری جانب طلحہ احمد کے فیس بک اکاؤنٹ پر ان کے فالورز اکاؤنٹ معطل ہوجانے پر مختلف تبصرے کرتے بھی دیکھے جارہی ہیں۔

A

اہم خبریں
کیلیفورنیا سینیٹ میں پاکستان سے متعلق قرارداد منظور
’’سیلاب اور بارشوں نے مجھے خوفزدہ کردیا‘‘؛ ماہرہ خان کا اعتراف
عمران خان نے اعظم سواتی کو سینیٹ اور محمود اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا
ایشیا کپ 2025، بھارتی اسکواڈ کا اعلان
اپنے دو بچوں کو قتل کرنے والی ملزمہ کا ریمانڈ بڑھا
یوکرین میں نیٹو امن فوج کسی صورت قبول نہیں، روس کا دوٹوک انکار
’شراکت دار بنیں، دشمن نہیں‘، چینی وزیر خارجہ کا بھارت کو پیغام
پاک بھارت ٹاکرا، ایشیا کپ کے اشتہارات کی قیمتیں جان کر حیران ہوجائیں گے
جوئے کے پلیٹ فارم کیساتھ شراکت، وسیم اکرم کیخلاف درخواست جمع
ایشین اوپن جوڈو چیمپئن شپ میں پاکستان کی ملائیکہ نور نے چاندی کا تمغہ جیت لیا
نیوزی لینڈ کے وزیراعظم کرسٹوفر لکسن کی رقص کرتے ویڈیو وائرل
اسرائیلی آرمی چیف نے غزہ سٹی پر قبضے کے منصوبے کی منظوری دیدی
بھارت کی عالمی سطح پر ایک اور سُبکی، امریکا نے تجارتی مذاکرات منسوخ کر دیے
بھارت ٹوٹنے کے قریب؟ واشنگٹن میں خالصتان کے حق میں ریفرنڈم آج ہو گا
لودھراں: عوام ایکسپریس کے 6 بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں، متعدد جاں بحق
جنگلات کا رقبہ 18٪ کم، ماحول اور قومی سلامتی کو خطرہ





   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain