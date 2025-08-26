تازہ تر ین
شوبز

2008 میں کچھ لوگوں نے مجھے اٹھالیا تھا: تابش ہاشمی کا انکشاف

جیو نیوز کے پروگرام ہنسنا منع ہے کے میزبان اور کامیڈین تابش ہاشمی نے انکشاف کیا ہے کہ وہ اپنے طالب علمی کے دنوں میں کراچی سے کچھ افراد کے ہاتھوں اٹھالیے گئے تھے، انہوں نے اس واقعے کو اپنی زندگی کا سب سے خوفناک اور ناقابلِ فراموش تجربہ قرار دیا۔

جیو پوڈکاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے تابش ہاشمی نے بتایا کہ ماضی میں یہ تاثر دیا جاتا رہا کہ میں ایم کیو ایم کا حامی ہوں، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔

انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ہماری یونیورسٹی میں سالانہ ڈنر کا انعقاد ہو رہا تھا، پہلے تو مجھے تقریب کی میزبانی سے روک دیا گیا، پھر کہا گیا کہ میں تقریب میں شریک تو ہوسکتا ہوں لیکن اسٹیج پر نہ جاؤں، تاہم جب میرا نام ’رول آف آنر‘ کے لیے پکارا گیا اور میں اسٹیج کی طرف بڑھا تو چند افراد نے مجھے پکڑ لیا اور زبردستی ایک کار میں بٹھا کر لے گئے۔

تابش ہاشمی نے کہا کہ گاڑی پہلے ہی لوگوں سے بھری ہوئی تھی، چار افراد نے مجھے گھیرے رکھا تھا، اغواکاروں نے اسلحہ تان کر دھمکی دی کہ وہ چاہیں تو مجھے قتل کر کے لاش غائب کرسکتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ اس وقت مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں زندہ واپس نہیں آؤں گا، کئی گھنٹے قید میں رکھنے کے بعد اغواکار مجھے سپر ہائی وے کے قریب ویران مقام پر لے گئے، ڈرایا دھمکایا اور پھر واپس یونیورسٹی کے ڈنر میں لے جا کر چھوڑ دیا۔

تابش ہاشمی نے یہ انکشاف بھی کیا کہ مجھے اٹھانے سے قبل ان ہی لڑکوں نے میرے والد کو بھی اٹھایا تھا اور ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا۔


اہم خبریں
اسحاق ڈار کی ترک وزیر خارجہ سے اہم ملاقات، فلسطین پر مشترکہ مؤقف کا اعادہ
بھارت کی آبی جارحیت، دریائے ستلج میں پانی چھوڑنے سے درمیانے درجے کا سیلاب، ضلعی انتظامیہ ہائی الرٹ
ٹرمپ انتظامیہ کی ناراضی سے بھارتی سفارتی کمزوری ثابت، مودی سرکار لابنگ فرموں کی محتاج
“غزہ جنگ چند ہفتوں میں ختم ہو جائے گی”، ٹرمپ کا اعلان
خیبر پختونخوا: سونے کے بلاکس کی نیلامی میں کھربوں کی بےضابطگیوں پر تحقیقات کا حکم
عمران خان کے وکلا اور اہل خانہ کو جیل میں ہونیوالی سماعت میں شامل ہونے کی اجازت
غزہ کے حق میں دنیا کا سب سے بڑا احتجاج، آسٹریلیا کی سڑکوں پر لاکھوں افراد امڈ آئے
وفاقی وزیر داخلہ سے ایرانی ہم منصب کا ٹیلیفونک رابطہ؛ سیلاب کی تباہ کاریوں میں مدد کی پیشکش
زیلنسکی نے روسی صدر سے براہِ راست مذاکرات کی اپیل کردی، یومِ آزادی پر قیدیوں کا تبادلہ
غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مزید 64 فلسطینی شہید، شہادتوں کی مجموعی تعداد 62 ہزار 686 تک پہنچ گئی
ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب کے باعث جاں بحق افراد کی تعداد 800 تک پہنچ گئی
آڈیٹر جنرل کی رپورٹ، حیران کن اعداد و شمار پر سوالات
آئی بی نے خلیج میں قائم RAW نیٹ ورک بے نقاب کردیا
ڈیجیٹل اثاثوں کا ریگولیٹری فریم ورک ناگزیر: وزیر خزانہ
ڈی آئی خان میں طوفانی بارش، 8 افراد جاں بحق
حیرت انگیز انکشاف! دنیا کے دو ایسے ملک جہاں کوئی یونیورسٹی نہیں





دلچسپ و عجیب
بارسیلونا میں والدین 10 سالہ بیٹے کو ایئرپورٹ پر ہی چھوڑ کر چھٹیاں منانے چلے گئے
بیوہ خاتون نے یادگار کے طور پر شوہر کی ٹیٹو والی کھال کو کاٹ کر فریم کردیا
ڈیلیوری بوائے نے سڑک پر تکیہ دیکھ کر 30 گھنٹوں سے ایک کمرے میں پھنسی خاتون کی زندگی بچا لی
اسما عباس کا واٹس ایپ ہیک، اکاؤنٹ کیسے ہیک ہوا اور ہیکر نے کیا میسجز کیے؟
اکشے کمار اور سیف علی خان 18 برس بعد ایک مرتبہ پھر اکٹھے نظر آئیں گے
اتر پردیش کا ہر شہری سوا لاکھ روپے کا مقروض بن گیا
قبرص: پیشہ ور گلاس ڈانسر کا سر پر 511 گلاس توازن کیساتھ اٹھانے کا عالمی ریکارڈ
میکسیکو میں ٹیکوز کھلانے کے تہوار میں 3 عالمی ریکارڈز قائم
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain